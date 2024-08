Articolo »

Comprensorio

18 agosto 2024

18 agosto 2024 Cocconato

Evento Cocco...Wine: focus sul vino nella Riviera del Monferrato Degustazioni e tanto altro nel weekend del 31 agosto e 1 settembre

di r.m.

Si svolgerà tra fine agosto ed inizio settembre la nuova edizione di Cocco...Wine, uno degli appuntamenti enogastronomici più sfiziosi e frequentati in Piemonte che giunge alla XXIII edizione.

L’associazione Go Wine promuove e organizza l’evento con il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato e d’intesa con il Comune di Cocconato. Cocconato si trasformerà in una virtuale strada del vino, in cui alternare gli assaggi dei vini ai prodotti tipici del territorio, che riempirà il centro storico del paese e ospitando le cantine di Cocconato e del Monferrato.

Le Isole del Vino rappresentano una tradizione di Cocco…Wine. Sono ideate nel segno del confronto con vini di altre regioni e arricchiscono l’offerta a favore degli enoappassionati che hanno sempre apprezzato questo formula. Sono due i temi delle Isole del Vino dell’edizione 2024: il Sauvignon in Italia e nel mondo e uno speciale Focus dedicato agli Orange Wines. Il focus sugli Orange Wine è dedicato ai vini bianchi macerati; un tipologia di vini oggi sperimentata da molti viticoltori e che riprende, in chiave moderna, tipi di vini che si richiamano a tradizioni contadine antiche.

La serata di anteprima di venerdì 30 agosto avrà come protagoniste le cantine del Comune di Cocconato: ore 18:30 degustazione guidata di approfondimento sulla Barbera d’Asti Superiore di Cocconato; ore 20 Il “Salotto di Cocco…Wine”, a tavola con i sapori e i vini di Cocconato. Evento che si terrà nell’area all’aperto presso il locale Cocconato bell’e buono di Alberto Marchetti ed in collaborazione con Igor Macchia, chef del Ristorante La Credenza di San Maurizio Canavese.

Sabato 31 agosto (dalle 16 alle 24) e domenica 1 settembre (dalle 15 alle 20) apertura banco d’assaggio di “Cocco Wine” con protagoniste: le cantine di Cocconato e del Monferrato; le Isole del Vino tematiche (Sauvignon in Italia e nel Mondo e Orange Wine); stands gastronomici di prodotti tipici. Nella giornata di domenica, con orario 17 sarà proposta una degustazione guidata di approfondimento dedicata al vitigno nebbiolo nel nord ovest del Monferrato astigiano (aperta al pubblico).