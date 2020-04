Articolo »

22 aprile 2020

22 aprile 2020 Casale Monferrato

L'annuncio ufficiale Calcio Dilettanti, per il Piemonte la stagione è conclusa Cala il sipario sui campionati

di r.m.

Con la conferenza stampa di mercoledì sera di Cristian Mossino, è calato il sipario sulla stagione calcistica 2019-20 del calcio dilettantistico. Il numero uno del calcio regionale è stato esplicito confermando che non ci sono le condizioni per continuare l'attività stnate la situzione a seguiro del Covid 19, una decisione presa indipendentemente da quelle che saranno le disposizioni dopo l'inizio della Fase 2 che potrebbe coinvolgere anche le attività sportive.

Per questi campionati non conclusi tutto resta in sospeso, tutto dovrà essere vagliato dai vertici della Federazione, probabilmente nel mese di maggio. Una cosa resta certa: scordiamoci di tornare in campo, scelta inevitabile ma che da mercoledì diventa definitiva.