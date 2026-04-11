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Attualità

11 aprile 2026

11 aprile 2026 Alessandria

Incontro Paolo Zangrillo ad Alessandria: «Continua l’impegno per lo sviluppo dei territori» Il ministro per la Pubblica amministrazione ad Alessandria all’iniziativa “Crescita, impresa e lavoro. La visione di Forza Italia per la provincia”

di r.m.

“Crescita, impresa e lavoro non sono ambiti separati, ma le tre componenti di un unico sistema che si rafforza nella loro reciproca relazione”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione e segretario regionale di Forza Italia in Piemonte, Paolo Zangrillo, intervenendo ad Alessandria all’iniziativa “Crescita, impresa e lavoro. La visione di Forza Italia per la provincia di Alessandria”.

Nel suo intervento, il ministro ha sottolineato come lo sviluppo dei territori passi da un lavoro condiviso tra istituzioni, imprese e comunità locali. “Lo sviluppo non è il risultato di azioni isolate, ma di un lavoro collettivo che coinvolge istituzioni, imprese, lavoratori e società civile. Solo costruendo alleanze e favorendo il dialogo possiamo affrontare le sfide del presente e cogliere le opportunità del futuro”, ha sottolineato il ministro.

Nel corso dell’intervento, Zangrillo ha inoltre richiamato l’impegno del Dipartimento della Funzione pubblica per la modernizzazione della macchina statale. Tra i risultati raggiunti, il ministro ha ricordato la semplificazione di circa 450 procedure strategiche per imprese e cittadini, consultabili sul portale “Italia Semplice” e lo stanziamento di 100 milioni di euro per la digitalizzazione dei SUAP.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema del reclutamento e del rafforzamento delle competenze. “Abbiamo avviato una nuova stagione di assunzioni con oltre 600mila ingressi in tre anni, riducendo i tempi dei concorsi ad appena 5 mesi e abbassando l'età media da 51 a 48 anni”. Un cambio di passo che coinvolge anche l'aggiornamento delle competenze con le ore di formazione annue per dipendente passate da una media, del 2022, di appena 6 ore a circa 40. "Il futuro dell’Italia si costruisce nei territori, accanto ai cittadini, alle imprese e ai lavoratori. Forza Italia è pronta a fare la sua parte, con convinzione e coraggio, per continuare a creare opportunità e costruire uno sviluppo solido e duraturo per il Paese", ha concluso il ministro.