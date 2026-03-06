Articolo »

Scuola

06 marzo 2026

06 marzo 2026 Vercelli

Università del Piemonte Orientale L'Upo ha inaugurato il nuovo anno accademico Al Teatro di Vercelli

L’intervento di Menico Rizzi, Rettore dell’Upo

di Enrico Sozzetti

Scienza, ricerca, innovazione, respiro internazionale: l’inaugurazione dell’anno accademico 2025 - 2026 dell’Università del Piemonte Orientale è stata all’insegna della proiezione verso il futuro e dell’interconnessione delle competenze. La cerimonia, ospitata nel Teatro di Vercelli, è stata contrassegnata da uno stile sobrio e dai precisi tempi delle relazioni che si sono alternate sul palcoscenico addobbato con composizioni di mimose e rose rosse.

L’intervento di Menico Rizzi, Rettore dell’Upo, ha toccato tutti gli aspetti principali dell’attività dell’Ateneo: gli studenti che stanno crescendo (i nuovi iscritti arrivano a sfiorare quota 5.500) con la componente internazionale che ha raggiunto il 27,9 per cento; l’offerta formativa innovativa con l’estensione dei corsi in inglese e da remoto; l’intensificazione del rapporto con i territori e le istituzioni; la «posa della prima pietra, quest’anno, del nuovo campus di Alessandria, e la collaborazione si estende anche ad altre aree tra cui Casale Monferrato».

Sul fronte della ricerca, Rizzi ha fatto cenno anche all’Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) «quasi prossimo» dell’ospedale di Alessandria e a quello di Novara che è «ben avviato».

Dopo i contributi della direttrice generale, Mahée Ferlini, e della studentessa di Medicina Joyce Djoussi, è stata la volta della prolusione ‘Immunità e infiammazione, dal cancro alla salute globale’ di Alberto Mantovani, classe 1948, figura di spicco nel panorama scientifico internazionale, presidente di Fondazione Humanitas per la ricerca e professore emerito alla Humanitas University, è titolare della cattedra di ‘Inflammation and therapeutic Innovation’ al William Harvey Research Institute della Queen Mary University di Londra.

Il suo è stato un viaggio attraverso scoperte scientifiche che stanno cambiando terapie, sopravvivenza e qualità di vita dei pazienti e per le quali l’uso dell’intelligenza artificiale aprirà frontiere finora inimmaginabili.