14 gennaio 2024 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Girone Verde Al “PalaEnergica” la Reale Mutua Torino si aggiudica il Derby del Piemonte: 71-82 Top scorer dei rossoblu Dalton Pepper con 17 punti. Buona prestazione di Fantoma con 12 punti e un saldo di +5 con lui in campo

Una schiacciata di Fall nel derby contro Torino (f. Monferrato Basket)

di s.g.

Nella sua prima uscita del 2024 al “PalaEnergica Paolo Ferraris” la Novipiù è opposta alla Reale Mutua Torino di coach Franco Ciani nell’unico derby del Piemonte in A2 di questa stagione. La squadra della Mole è reduce da due sconfitte consecutive contro Vigevano e Cantù e cerca una rapida riscossa proprio in Monferrato. La rabbia di Torino si vede fin dal primo allungo di De Vico e compagni, ben ricucito dal collettivo rossoblù. Nel secondo quarto la Reale Mutua approfitta di fasi confuse in campo per scappare sul 43-29, massimo vantaggio del primo tempo. Prima del riposo qualche segnale di ripresa dei casalesi, guidata da Fantoma e Pepper. Il secondo tempo si gioca su ritmi bassi: la Novipiù trova ancora la forza per ricucire lo strappo con Torino, ma un blackout offensivo a inizio ultimo quarto la condanna definitivamente. La Reale Mutua riprende la sua corsa verso una post-season importante, la Novipiù si prepara invece alla trasferta di Ferentino contro Latina per evitare di chiudere la prima fase della stagione di rincorsa in fondo alla classifica.

Dopo il “taglio” di Zucca passato in settimana alla Ncp Rietidi B Nazionale, il quintetto iniziale scelto da coach Di Bella alla palla a due si compone di Calzavara, Kelly, Pepper, Fall e Martinoni: Tra i dieci a referto non c'è Agustin Fabi, fuori dalle rotazioni in questa partita; al suo posto in panchina siede Tommy Pianegonda. Vencato parte forte, Pepper, con una tripla, segna i primi punti dei rossoblu. Alla tripla di Kennedy risponde Fall, apertamente sfidato al tiro dalla difesa torinese. Cusin, al rienro dopo l'infortunio, si trasforma in regista sul perimetro per l’11-19 al 5’. La Novipiù si difende con ordine, con una zona che rallenta l’attacco dei sabaudi, ma in transizione spesso i rossoblu non vengono premiati dal canestro. La tripla di Martinoni porta per la prima volta avanti la Novipiù (20-19 al 8’). Il canestro di Fantoma sulla sirena fissa poi il punteggio sul 25-24 al primo mini-intervallo. Tantissima energia messa in campo da Fall, che anticipa in difesa sul passaggio in post e in attacco si produce in una spettacolare schiacciata. Il fallo antisportivo di Fantoma viene capitalizzato da Torino con 5 punti in due azioni, e la Reale Mutua allunga sul 27-32 convincendo lo staff tecnico monferrino a fermare il match. Poser si “lega” a Martinoni a rimbalzo, ma il 12 in maglia gialloblu è bravo a non farlo notare ai fischietti limitando così l’azione del capitano rossoblu. Tanta confusione in campo, in un secondo quarto spezzettato e disordinato. Cusin, di esperienza, si fa spazio nel pitturato per il 32-45 al 16’. Pepper è il primo rossoblu della serata a raggiungere la doppia cifra, con la tripla del 38-45 al minuto 18. Non succede nulla nell’ultimo giro di lancette del primo tempo e le squadre vanno a riposo con 7 punti di distacco: 38-45.

Si riparte con Pepper che replica alla gita in lunetta di Thomas. I ritmi più bassi sembrano favorire i padroni di casa, che si riportano sul -3 (46-49). Cusin, in rapida sequenza, raggiunge i 4 falli e viene richiamato in panchina. Pepper completa l’ennesima rimonta del match, non senza un grande dispendio d’energia per i rossoblu. Fantoma si conferma in ottima serata al tiro, ma con un’ingenuità commette il quarto fallo personale al minuto 27 sul 53-57. Il terzo quarto termina, con tantissimi errori per entrambe le squadre, sul 55-58. L’attacco di Monferrato Basket fatica oltremodo e ne approfitta Pepe, dalla lunetta, per riportare sul +7 la Reale Mutua (55-62 al 32’). Le triple di Thomas e quella incredibile di Pepe pesano come un macigno nell’economia dell’incontro, mentre la Novipiù è a secco di punti da quasi 6 minuti. La sblocca Calzavara in uscita dal time-out per il 57-70 al minuto 34. Quinto fallo di Fantoma, che deve lasciare il match con ancora 5’ da giocare. Pepe con il quindicesimo punto personale mette 13 lunghezze di distacco tra le due squadre. L’ennesimo tentativo di rimonta dei rossoblu si infrange sul fallo tecnico fischiato a Fall per proteste. Si entra così negli ultimi 60’ di gioco sul 69-78. Il derby finisce sul punteggio di 71-82.

Sono cinque i giocatori rossoblu che chiudono l'incontro in doppia cifra: Fantoma e Kelly mettono a referto 12 punti, Martinoni termina a quota 15. Fall raggiunge la doppia cifra con i rimbalzi (11) mentre Pepper è il top scorer dei casalesi con 17 punti realizzati. All’intervallo Torino era decisamente avanti nella selezione dei tiri, con una percentuale realizzativa del 53%, superiore a quella fatta registrare dai rossoblu (38% con 7/17 al tiro dalla lunga distanza). A fine incontro la Novipiù ha realizzato il 40,3% dei tiri tentati (10/27 da tre), mentre Torino ha terminato con il 45,3%. Estremamente equilibrata la lotta a rimbalzo: 35-34 per la Reale Mutua.

Queste le parole di coach Fabio Di Bella in sala stampa: «Abbiamo fatto una partita con tanto sacrificio contro una squadra come Torino che è profonda, competitiva, talentuosa e guidata da un ottimo allenatore. Abbiamo provato a giocare a viso aperto. In queste partite qua serve il 100% da tutti i giocatori. Non abbiamo rotazioni lunghe, abbiamo una panchina con tanti under. Mi spiace per il quinto fallo di Fantoma che si stava meritando di giocare tutta la partita. Era uno dei giocatori più in palla e lo ha dimostrato. Abbiamo finito una partita con Martinoni con l'occhio nero e Fall con i crampi, sperando che non sia nulla di grave. Credo che si possa dire che non siamo particolarmente fortunati, anche alla luce degli altri risultati di giornata, vedi la vittoria di Latina a Vigevano. Ora dobbiamo essere estremamente lucidi, compatti e competitivi per andare a vincere contro Latina. Non ci si può nascondere assolutamente: che sia ben chiaro a tutti quello che dovrà essere l'obiettivo della nostra settimana».

NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET - REALE MUTUA TORINO 71-82 (25-24; 38-45; 55-58)

NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET: Pepper 17 (2/3, 3/10), Martinoni 15 (5/10, 1/5), Kelly 12 (1/7, 2/6), Fantoma 12 (1/2, 3/3), Fall 9 (3/4, 1/2), Calzavara 6 (3/8, 0/1), Romano (0/1), Castellino. Kadjividi e Pianegonda n.e. All. F. Di Bella.

REALE MUTUA TORINO: Thomas 18 (3/7, 2/6), Pepe 17 (1/3, 3/6), De vico 15 (3/3, 1/3), Vencato 8 (2/2, 1/3), Kennedy 7 (2/4, 1/1), Poser 5 (2/4), Schina 5 (0/2, 1/3), Cusin 4 (1/5), Ghirlanda 3 (1/1 da tre). Osatwna, Loiacono e Fea n.e. All. F. Ciani.