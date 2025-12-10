Articolo »

10 dicembre 2025 Valenza

Al Teatro Sociale di valenza "Nel Cuore del Quirinale": una serata speciale Con la presenza di Albertina Gasparoni, storica segretaria di Sandro Pertini

La Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia

di Massimo Castellaro

È stata una serata a dir poco straordinaria, quella vissuta venerdì al Teatro Sociale di Valenza a cura dell’associazione Memorial Cristian Zucconi. L’incontro “Nel Cuore del Quirinale” ha riempito il teatro e regalato al pubblico un viaggio emozionante nel cuore della storia repubblicana.

Protagonista indiscussa, Albertina Gasparoni, storica segretaria di Sandro Pertini e parte dell’entourage del Quirinale dal 1972 al 2003 la quale, con racconti, ricordi e aneddoti ha accompagnato il pubblico dietro le quinte della vita istituzionale di ben cinque Presidenti della Repubblica: Leone, Pertini, Cossiga, Scalfaro e Ciampi.

Dal sequestro di Aldo Moro ai retroscena più sorprendenti, la signora Albertina ha saputo ripercorrere trent’anni di storia italiana con una voce autentica, appassionata e capace di incantare il pubblico. La serata è stata arricchita dal contributo storico di Umberto Voltolina e dall’intensa esibizione della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, che ha dato un’impronta solenne all’evento.

I promotori hanno ringraziato tutte le autorità civili e militari che hanno preso parte a questa serata, il cui ricavato è stato devoluto alla Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Valenza, per sostenere le attività sul territorio.