22 maggio 2018

22 maggio 2018 Casale Monferrato

Lo speciale Il significato dell’amore e la voglia di famiglia: storia di Debora ed Elisa Nell'approfondimento anche servizi sui femminicidi in Monferrato, povertà, gioco d'azzardo e integrazione

Il nostro percorso nel mondo delle attività sociali prosegue su “Il Monferrato” di martedì 22 maggio con due pagine speciali che abbiamo dedicato alle donne, al gioco d’azzardo e all’integrazione. Ci siamo soffermati sul concetto di amore ascoltando la storia di Debora ed Elisa (nella foto) che si sono innamorate e che - «nonostante tutto» - sognano una casa e un figlio.

Abbiamo raccolto i numeri di un 2017 drammatico in Monferrato: un anno durante il quale gli omicidi sono stati tre, due dei etichettabili come femminicidi. La condizione della nostra società, però, è valutabile anche attraverso altre esperienze, come quella di Giacomo e Hajar che di fronte a differenti e numerose difficoltà hanno visto nell’istruzione la via di uscita dalla loro condizione. Una strada resa possibile dalla presenza in città del Cpia, la scuola per adulti.

Parliamo, infine, di povertà, di come il Comune di Casale sta agendo per fronteggiarla e di come il gioco d’azzardo stia ampliando il fenomeno nonostante l’esistenza di leggi che avrebbero dovuto limitarlo.

I servizi su Il Monferrato di martedì 22 maggio 2018