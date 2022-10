Articolo »

Cultura

28 ottobre 2022

28 ottobre 2022 Casale Monferrato

Monferrato Live Experience Pier Paolo Pasolini Pasolini: le origini casalesi e l'amore per la musica Sabato e domenica al Castello e al Municipale

Pier Paolo Pasolini. Nel corso delle due giornate saranno esposte le risultanze della ricerca di documentazione storica sulle origini monferrine della famiglia

di r.m.

La Fondazione Monferrato Live Experience Ets, da poco costituita e presentata, giunge al suo debutto con una prima prestigiosa iniziativa culturale: di tratta dell’evento “Pasolini: le origini casalesi e l'amore per la musica” previsto per sabato 29, dalle 20.30 alla Sala Chagall del Castello Paleologo, e domenica 30, dalle 16, al Teatro Municipale di Casale Monferrato.

In questo anno in cui ricorre il centenario della nascita di uno dei più importanti intellettuali del ‘900 italiano, Pier Paolo Pasolini, e la Fondazione Monferrato Live Experience ha deciso di ricordarlo con questi due eventi che hanno nella loro filigrana un’impronta pasoliniana, poetica, letteraria, cinematografica e giornalistica. "Una vicenda biografica che coincide appieno con la tumultuosa attività intellettuale impegnata a testimoniare e a difendere la propria radicale diversità", commentano gli organizzatori. Il leitmotiv dell’evento è senza dubbio l’origine piemontese, monferrina, casalese di Pier Paolo Pasolini e di quanto fosse radicata in lui l'arte musicale.

Due giornate saranno le giornate pasoliniane casalesi: la prima sarà al castello, sabato sera, dalle 20.30, in cui verrà proiettato il film “Il Vangelo secondo Matteo”. La seconda tappa, invece, si terrà al Teatro Municipale, dalle ore 16, quando la scrittrice Claudia Calabresi, musicologa e autrice del libro "Pasolini e la musica, la musica e Pasolini", dialogherà con Mattia Rossi, giornalista della nostra redazione e critico musicale collaboratore del quotidiano "Il Giornale" e della rivista "Classic Voice", proprio sui rapporti tra Pasolini e la musica. Completeranno la presentazione l’esibizione del violinista Leonardo Pio Di Biase del Conservatorio di Alessandria e la lettura di Fabio Fazi di alcuni brani del libro. Un lato poco noto dell’artista è, infatti, il suo amore per la musica: “…vorrei essere scrittore di musica”, scriveva nel 1966.

Nel corso delle due giornate saranno esposte le risultanze della ricerca di documentazione storica sulle origini della famiglia di Pasolini inserite nel tessuto storico, sociale e culturale monferrino dell’epoca.

L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Monferrato Live Experience e dal Circolo Culturale "I marchesi del Monferrato", è stata resa possibile con il sostegno della Regione Piemonte.