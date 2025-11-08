Articolo »

Sport

08 novembre 2025

08 novembre 2025 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale Sabato la Novipiù gioca in Sicilia contro Piazza Armerina Nell'anticipo della decima giornata di campionato i rossoblu di coach Corbani, dopo due vittorie di fila, scendono in campo a Ragusa contro la matricola Siaz

Il play-maker Francesco Guerra in azione (foto Luca Leva)

di Paolo Zavattaro

Due vittorie di fila, a Piacenza contro la Bakery e in casa con Fidenza: la Novipiù si è sbloccata e ha invertito la rotta, portandosi in classifica a quota 4 punti lasciando dietro tre squadre. Ha fatto il pieno di energie positive e di autostima la giovane squadra di coach Fabio Corbani, che ha visto premiati gli sforzi del duro lavoro quotidiano in palestra con la gratificante soddisfazione della vittoria. E, dettaglio importantissimo, i due successi sono arrivati contro dirette avversarie per la salvezza, che pongono ora i rossoblu in una posizione di vantaggio negli scontri diretti con piacentini e fidentini.

«Domenica era importante vincere, per la classifica e anche per la differenza canestri - ha commentato coach Corbani - Sappiamo quali sono la nostra missione e i nostri obiettivi e sappiamo che, in un girone così complesso, non solo nella differenza degli scontri diretti, ma anche nelle classifiche avulse, purtroppo un canestro segnato alla fine o un canestro subìto contano moltissimo. In certi momenti della partita vorresti svuotare la panchina e dare più spazio ai ragazzi più giovani, ma per non doversi poi pentire qualsiasi cosa dovesse succedere, nelle partite in cui potrebbe essere estremamente importante tutto questo, non possiamo togliere il piede dall’acceleratore. I ragazzi sono stati bravi a spingere fino alla fine e a rimanere concentrati e questo sicuramente è positivo. Due vittorie consecutive aiutanoad amplificare le cose positive e ad aumentare la fiducia e in un gruppo giovane come il nostro aiutano moltissimo nella crescita dell’autostima dei giocatori, che fa tutta la differenza del mondo».

Con il morale altissimo, la Novipiù in settimana si è preparata alla trasferta in Sicilia che nell’anticipo di sabato (palla a due alle ore 18) la vedrà scendere in campo al “PalaPadua” di Ragusa contro la Siaz Piazza Armerina. Gli iblei hanno 6 punti in classifica, frutto delle vittorie casalinghe contro Bakery e Fidenza e del successo di domenica scorsa ottenuto sul parquet dell’Assigeco Piacenza.

Dopo avere vinto nella scorsa stagione il campionato di B Interregionale, la squadra siciliana affidata a coach Vincenzo Patrizio ha allestito un roster competitivo con un quintetto interessante ed esperto guidato dal playmaker Meluzzi affiancato dal confermato Luzza e dall’ex Capo d’Orlando Markovic. Nel pitturato fanno valere la loro fisicità il lungo classe 1999 Cepic e il bulgaro Lepichev. In uscita dalla panchina il tiratore Almansi, miglior realizzatore della squadra con circa 14 punti di media a partita, il playmaker Galizzi e la guardia montenegrina Labovic, mentre nelle rotazioni dei lunghi entrano l’ala Colussa, ex Fiorenzuola, e il veterano Rotondo, capitano della squadra.

Una partita non facile attende la Novipiù, che però proverà a giocare con “leggerezza” e a testa alta, come ha fatto finora in molte partite, cercando di giocarsela fino all’ultimo possesso ben sapendo che una vittoria sull’Isola darebbe uno slancio enorme al cammino in campionato e al percorso di crescita della squadra. L'incontro, arbitrato dalla terna Praticò di Reggio Calabria, Marenna di Gorla Minore (VA) e La Grotta di Monza, sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass con aggiornamenti sui canali social di Monferrato Basket.



Dopo la trasferta ragusana un altro tour de force attenderà Martinoni e compagni, che mercoledì 12 novembre (ore 20,30) saranno impegnati sul campo della capolista Legnano nel turno infrasettimanale, poi domenica 16 il calendario riserverà il confronto casalingo contro Vicenza.