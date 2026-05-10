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Comprensorio

10 maggio 2026

10 maggio 2026 San Giorgio Monferrato

San Giorgio Monferrato Gli Alpini e la memoria del terremoto in Friuli L'incontro con gli studenti della scuola primaria. Resta ancora aperta la mostra dal titolo: «La solidarietà che ricostruisce».

La lezione degli Alpini per gli studenti sangiorgesi

di r.m.

Lunedì 4 maggio, gli alunni della classe quinta della Scuola Primaria di San Giorgio Monferrato hanno partecipato a una lezione tenuta dagli Alpini del “Centro Studi” della sezione ANA di Casale Monferrato. Durante l’incontro hanno potuto conoscere da vicino gli eventi legati al terremoto del 1976 e comprendere il grande lavoro di solidarietà e ricostruzione portato avanti dagli Alpini.

Approfittando della mostra “La solidarietà che ricostruisce”, dedicata al cinquantesimo anniversario del sisma friulano del 1976, la lezione si è svolta presso i locali della Biblioteca Civica. L’esposizione raccoglie immagini dei sangiorgesi appartenenti al gruppo Alpini locale che, a partire dal 14 agosto 1976, furono impegnati per sette giorni nel cantiere n. 7 a Moggio Udinese. In sette, offrirono un contributo concreto alle operazioni di ricostruzione.

A dare il benvenuto ad alunni e Alpini, il Sindaco Paolo Marchisio, che ha ricordato quanto la solidarietà sia fondamentale, anche nei piccoli gesti quotidiani. Si è trattato di un’importante occasione di memoria, conoscenza e condivisione di valori. La mostra sarà visitabile presso la Biblioteca Civica dal 4 al 15 maggio: l’accesso sarà garantito negli orari di apertura e ogni domenica dalle 9 alle 12, oppure su prenotazione al numero 338-2369640.