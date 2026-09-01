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Cultura

01 settembre 2026

01 settembre 2026 Casale Monferrato

In tivù Baietti e Rennes su Retequattro da Giacobbo Esperto dei misteri della località francese

di r.m.

Martedì in prima serata su Retequattro è andata in onda la trasmissione “Freedom” condotta da Roberto Giacobbo con la presenza di Giorgio Baietti in qualità di esperto.

Baietti, giornalista pubblicista, scrittore e insegnante di Filosofia e Storia presso l’istituto Leardi di Casale Monferrato è uno stretto collaboratore di Giacobbo e da molti anni si occupa dell’enigma di Rennes le Chateau, località francese dove ha vissuto e ha svolto una serie di ricerche inerenti un misteriosi tesoro scoperto da un parroco nell’Ottocento, collegato anche ai Catari e ai cavalieri Templari.

Su questo e altri argomenti ha svolto vari servizi radio televisivi (Rai Due, Italia Uno e Retequattro) e ha pubblicato quindici libri (uno insieme a Giorgio Faletti) anche con le edizioni Piemme. Nella trasmissione di martedì ha analizzato la vicenda del mistero e elencato le varie novità di ricerca nel paese francese e di alcune località italiane, in Liguria e in Piemonte, che saranno oggetto di future trasmissioni televisive.