26 luglio 2019 Casale Monferrato

Trasporti Treni no, piccioni sì! La stazione di Casale infestata dai volatili In attesa che venga attivata la linea per Mortara e Milano

di p.l.r.

Slitta la riapertura della Casale-Mortara, i treni non ci sono, ma i piccioni sì! Un’intera colonia di decine e decine di volatili si è letteralmente impadronita dei tetti della stazione ferroviaria nidificando sulle tegole e anche sulle mensole e gli anfratti delle arcate ricoperte esterne. Gli uccelli sono ben visibili dalla fontana di piazza Vittorio Veneto: un andirivieni continuo e ogni mattina, a terra, guano e piume che svolazzano...

servizio su "Il Monferrato" di venerdì 26 luglio