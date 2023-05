Articolo »

Attualità

28 maggio 2023

28 maggio 2023 Casale Monferrato

Intervento Buzzi: il bel "murales" che racconta il cemento All’opera gli artisti Elena Lisa Colombo e Tiziano Colombo

di Pier Luigi Rollino

La storica vicenda della Buzzi vive in un murales di forte impatto visivo, in piazza Donatori di Sangue. Autori due artisti lombardi: Elena Lisa Colombo di Busto Arsizio e Tiziano Colombo di Legnano.

La loro, è una performance pittorica d’effetto in fase di ultimazione su una superficie di 200 metri quadrati. Il murales fu realizzato nel 2007 da Guido Daniele: ora, a distanza do tempo, la Buzzi ha dato l’incarico agli artisti lombardi di riproporlo. Hanno rintonacato la grande facciata per poi raffigurare i connotati salienti dell’impronta cementiera. E’ rappresentata l’evoluzione del cemento con le fornaci, le ciminiere, le teleferiche.

Sulla parte destra del murales, una rappresentazione scenica di stampo futurista, ricca di effetti cromatici. Con l’inizio di giugno, l’opera sarà compiuta. In basso, nel cerchio, la B dell’azienda. «Tanti casalesi, in transito da queste parti - dicono gli artisti - si fermano a commentare il nostro lavoro e questo è importante perchè, in loro, affiorano ricordi di anni addietro, quando Casale Monferrato era famosa per i cementifici. A noi fa piacere apprendere questi commenti che riguardano l’archeologia industriale».

I curricula degli artisti

Elena Lisa Colombo si è diplomata nel 1994 all’Accademia di Belle Arti di Brera, con indirizzo decorazione e 110 e lode. Dal 1995 gestisce il proprio studio di pittura.

Artista poliedrica, si esprime attraverso la contaminazione di tecniche pittoriche e linguaggi visivi. Arrivando dal mondo della danza da sempre è affascinata dalle potenzialità espressive dei corpi e dalla sperimentazione della materia sui supporti. Nelle sue opere dialogano figurativo e informale, grafica e pittura. Nel 1992 partecipa ad una collettiva di studenti dell’accademia di Brera e vince il Premio Cascella con un’istallazione. Tra il 1997 e il 2001 espone in mostre collettive alla Limonaia di Ca’ Strozzi a Firenze. Negli spazi comunali di Lodi, Saronno e in altre occasioni di esposizioni collettive, Elena Lisa Colombo ottiene lusinghiere affermazioni.

Nato a Legnano nel 1962, Tiziano Colombo dal 985 è un illustratore iperrealista, dedicatosi alla realizzazione di fondali scenografici per passare poi alla decorazione e al Body-painting. Ha collaborato alla realizzazione di molte campagne pubblicitarie, alla tematizzazione di molti spazi pubblici e privati utilizzando tecniche diverse passando con disinvoltura dal piccolo formato alle ciclopiche pareti per arrivare alla pelle. La sua ricerca artistica parte da solide basi professionali per liberarsi in interpretazioni tutt’altro che convenzionali.

Elena Lisa Colombo e Tiziano Colombo hanno dipinto tra l’altro la terapia intensiva pediatrica ostetrico-ginecologica dell’Ospedale Del Ponte di Varese; nell’opera ci sono i colori della terra dei laghi, il verde delle Prealpi, l’azzurro del cielo e dei vari bacini lacustri.