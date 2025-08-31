Articolo »

Sport

31 agosto 2025

31 agosto 2025 Borgo San Martino

Calcio dilettanti Calcio: è del Trino il derby di Coppa Il 10 settembre si disputerà il ritorno

di r.m.

Come nelle ultime edizioni il Trino vince la prima gara di Coppa (2-1) contro il Casale grazie a un ottimo primo tempo in cui la squadra di Modenese è andata a segno con Passannante e Petrocelli. Nella ripresa l nerostellati di Bellingeri hanno accorciato le distanze con Mullici non riuscendo però a riequilibrare le sorti in vista della gara di ritorno del 10 settembre. È iniziata nel migliore dei modi la Coppa Piemonte per le nostre formazioni di Prima: successi della Fortitudo (4-2 sul Felizzano) e della Pro. Palazzolo (1-0 con il Cigliano) mentre la Fulvius ha impattato 2-2 con la Viguzzolese.

Adesso per tutte da domenica prossima sarà campionato.