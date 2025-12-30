Articolo »

30 dicembre 2025

30 dicembre 2025 Casale Monferrato

Comune di Casale Monferrato Alloggi di edilizia sociale: pubblicata la graduatoria definitiva Al via il recupero degli alloggi sfitti e nuove assegnazioni di housing sociale

di r.m.

«È stata pubblicata la graduatoria definitiva del bando generale di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale nel Comune di Casale Monferrato; parallelamente proseguono, in collaborazione con ATC Piemonte Sud, gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e le azioni per ampliare la disponibilità di alloggi».

Lo fa sapere il Comune di Casale Monferrato: «Sul fronte della riqualificazione degli alloggi sfitti, è in corso una prima fase di interventi che riguarda complessivamente otto unità abitative: tre alloggi in carico ad ATC, interessati da lavori di ristrutturazione più articolati eseguiti grazie a un contributo della Regione Piemonte di 47.150 Euro, e cinque alloggi di proprietà comunale, oggetto di interventi di manutenzione più leggera. Si tratta di una prima azione inserita in un programma più ampio finalizzato ad accelerare le assegnazioni e a dare risposte concrete ai nuclei in graduatoria».

«Questo intervento rappresenta l’avvio di un percorso strutturato di recupero del patrimonio abitativo esistente – sottolineano il vice sindaco, Luca Novelli e l’assessore alle Politiche Sociali, Irene Caruso – che ci consentirà di aumentare progressivamente il numero di alloggi disponibili. È un lavoro svolto in collaborazione con ATC, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze, e che guarda già alla futura prospettiva di attivazione del bando di auto-recupero. Una volta esaurita la disponibilità degli alloggi immediatamente idonei, l’Amministrazione comunale intende infatti proporre ai primi esclusi in graduatoria alloggi da recuperare in autonomia, secondo le modalità che saranno definite grazie al bando, con l’obiettivo di snellire i tempi di assegnazione e favorire un utilizzo più rapido del patrimonio inutilizzato».

Il presidente di ATC Piemonte Sud, Leonardo Prunotto, dichiara: «Desidero esprimere un sincero apprezzamento alla Città di Casale Monferrato per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati nel percorso di recupero degli alloggi attualmente sfitti. Un metodo di confronto istituzionale che, per qualità e risultati, rappresenta un riferimento importante anche per le sfide che ci attendono».

Accanto al tema dell’edilizia residenziale pubblica, prosegue anche la progettualità sul versante dell’housing sociale: due alloggi sono già stati assegnati al Servizio Socio Assistenziale del Distretto ASL AL di Casale Monferrato, mentre altri due saranno assegnati nei prossimi mesi, ampliando così l’offerta abitativa rivolta a situazioni di fragilità che non rientrano nei canali ordinari dell’edilizia popolare.

Concludendo, Novelli e Caruso affermano: «L’insieme delle azioni in corso si inserisce in una strategia complessiva volta a migliorare l’accesso alla casa, valorizzando il patrimonio esistente e rafforzando la collaborazione istituzionale tra Comune e ATC, nel rispetto dei rispettivi ruoli».