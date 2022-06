Articolo »

Sport

12 giugno 2022

12 giugno 2022 Casale Monferrato

Tra i primi del Piemonte Serata di tesseramento per l'Inter Club Grange Neroazzurre Oltre 400 gli iscritti nella passata stagione

di r.m.

L’Inter Club Grange Neroazzurre ha potuto di nuovo incontrare in presenza i soci e simpatizzanti di Casale nel corso della serata dedicata al tesseramento svoltasi nella sede del Caffè San Carlo.

Dopo due anni che non accadeva a causa della pandemia, si è potuto riassaporare il gusto dello stare insieme e di illustrare i progetti in corso, primo tra tutti ovviamente il servizio pullmann per lo stadio di San Siro in occasione delle partite casalinghe.

“Una serata davvero piacevole e con tante presenze - commenta il presidente Giancarlo Sali - Il nostro obiettivo è soprattutto far ritornare i tifosi allo stadio aiutandoli nell’acquisto di abbonamenti e biglietti singoli e incrementare il numero degli iscritti, che nella stagione appena conclusa erano oltre 400 e confermarci così tra i primi club interisti del Piemonte".