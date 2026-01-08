Articolo »

08 gennaio 2026

08 gennaio 2026 Moncalvo

Amministrazione Moncalvo, fine d'anno con volontari e forze dell'ordine I sindaco ha fatto visita alla stazione dei carabinieri, al 118 e alla sede della Croce Rossa.

La visita a soccorritori e forze dell'ordine nell'ultimo giorno del 2025

di Alessandro Anselmo

Nell’ultimo giorno dell’anno il sindaco di Moncalvo Diego Musumeci, accompagnato dal vicesindaco Gianni Serra, ha voluto compiere un gesto simbolico ma sentito, facendo visita alle forze dell’ordine, al personale sanitario e ai volontari che operano quotidianamente sul territorio comunale per garantire sicurezza e assistenza alla cittadinanza.

La visita ha interessato la Stazione dei Carabinieri di Moncalvo, il comando della Polizia Locale, la sede del sistema di emergenza "118 Piemonte" operativa a Moncalvo e la sede della Croce Rossa Italiana di Moncalvo. Sindaco e vicesindaco hanno espresso personalmente il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e spirito di servizio durante tutto l’anno, festività comprese.

In occasione degli incontri è stato inoltre consegnato un piccolo omaggio augurale, come segno di riconoscenza e per iniziare il nuovo anno “in dolcezza”, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione a chi è quotidianamente al servizio della comunità. “In questo ultimo giorno dell’anno – ha detto il primo cittadino Musumeci – abbiamo voluto essere presenti per dire grazie a donne e uomini che, con grande senso del dovere, lavorano 365 giorni l’anno per la sicurezza e il benessere dei cittadini di Moncalvo. Il loro impegno silenzioso e costante è un punto di riferimento fondamentale per tutta la nostra comunità. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i moncalvesi auguro loro un nuovo anno sereno, ricco di soddisfazioni e di riconoscenza per il prezioso servizio che svolgono”.