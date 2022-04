Articolo »

13 aprile 2022

13 aprile 2022 Casale Monferrato

Un giro di pista a bordo di 11 bus Stat Seicento studenti omaggiano Simoncelli al circuito di Misano Duemila euro devoluti alla Fondazione in ricordo di Sic

di r.m.

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano ha ospitato i mezzi più diversi, ma è la prima volta che 11 autobus blu si sono schierati sulla sua prima linea di partenza per un giro di pista. È successo nel tardo pomeriggio di martedì 12 aprile, nessuna competizione però, a bordo si trovavano, infatti, i 600 studenti del Liceo Francesco Vercelli di Asti insieme a 56 tra professori e personale. Per loro l’emozione di percorrere i 4,2 km del circuito a bordo dei bus Stat Turismo utilizzati per la gita prima di devolvere alla Fondazione Marco Simoncelli duemila euro destinati a progetti in campo sociale e un regalo davvero speciale.

«È stato il momento più importante di un viaggio d'istruzione decisamente fuori dal comune, cominciato pochi giorni prima che li ha portati in Lombardia, Emilia Romagna e Marche. Straordinario perché celebra il ritorno a quelle “gite scolastiche” interrotte da più di due anni, coinvolgendo praticamente tutti gli studenti e gli insegnanti di un intero liceo, ma straordinario proprio per l’esperienza sul circuito dedicato al campione del motociclismo, nato a Cattolica nel 1987 e perito tragicamente a Sepang nel 2011».

Paolo Pia e Franco Giordano, alla guida del Gruppo Stat (che ha fornito i mezzi per questa particolare “gita scolastica”), hanno consegnato a nome dei ragazzi l’assegno da duemila euro a un commosso Paolo Simoncelli, ma anche il libro celebrativo sui 100 anni del gruppo ‘Una passione che viene da lontano’, titolo che ha dato a Paolo Pia lo spunto per mettere l’accento sulle comuni passioni tra il Gruppo e la ‘Motor Valley’ romagnola. Non sono mancate le scatole di Krumiri Rossi per tutti.