28 dicembre 2025 Castelletto Monferrato

Bilanci Castelletto Monferrato, un esempio virtuoso: primi in Piemonte per raccolta differenziata «I cittadini hanno dimostrato senso civico, attenzione alle regole e un profondo rispetto per l’ambiente»

di r.m.

Castelletto Monferrato conquista un risultato di assoluto rilievo: con l’89,1% di raccolta differenziata nel 2025, «il nostro Comune si colloca al primo posto in Piemonte».

«Un traguardo che non arriva per caso, ma che è il frutto di un percorso costruito nel tempo, basato su collaborazione, responsabilità e visione condivisa. Questo dato rappresenta molto più di una percentuale. È la dimostrazione concreta di come una comunità unita possa fare la differenza, giorno dopo giorno, attraverso piccoli gesti quotidiani che, sommati, producono grandi risultati», dichiara il sindaco Gianluca Colletti.

«I cittadini di Castelletto Monferrato hanno dimostrato senso civico, attenzione alle regole e un profondo rispetto per l’ambiente e per il territorio in cui vivono. Accanto all’impegno dei cittadini, fondamentale è stato il lavoro dell’Amministrazione comunale, che ha creduto con convinzione in politiche ambientali serie e coerenti, investendo in informazione, organizzazione dei servizi e dialogo costante con la popolazione. Una strategia costruita con pazienza e continuità, che oggi trova un riconoscimento importante».

«Come sindaco del Comune di Castelletto Monferrato non posso che esprimere grande soddisfazione: questo risultato è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. È la prova che, quando cittadini e istituzioni camminano nella stessa direzione, si possono raggiungere traguardi straordinari. L’89,1% di raccolta differenziata è il frutto dell’impegno quotidiano di tante persone che credono in un futuro più sostenibile. La raccolta differenziata non è solo una buona pratica ambientale, ma un atto di responsabilità verso le generazioni future».

«Ridurre i rifiuti, valorizzare i materiali riciclabili e limitare l’impatto ambientale significa lasciare ai nostri figli un territorio più sano e vivibile. Ringrazio di cuore tutti i cittadini per la costanza e l’attenzione dimostrate, e l’intera Amministrazione comunale per il lavoro svolto con serietà e determinazione. Castelletto Monferrato oggi è un esempio virtuoso non solo per il Piemonte, ma per tutti quei Comuni che credono davvero nella sostenibilità con convinzione. Questo primato non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio. Continueremo a lavorare con lo stesso spirito – conclude il sindaco - consapevoli che il rispetto per l’ambiente è una scelta quotidiana e condivisa, capace di migliorare la qualità della vita di tutta la comunità».