06 settembre 2024

06 settembre 2024 Murisengo

Iniziativa Una cena benefica pro missione in Perù di padre Daniele Varoli Sabato 7 settembre a Sorina di Murisengo

di Chiara Cane

Cena benefica pro Missione in Perù di padre Daniele Varoli domani, sabato 7 settembre alle ore 19,45, presso la sede dell’Associazione Na stissa ‘d Surina al civico 57 di Sorina a Murisengo. In tavola, piatti della tradizione romagnola, in omaggio alle origini di padre Daniele, ovvero: piadine romagnole casalinghe con lardo, coppa, mortadella e stracchino; Cussoni caldi fritti alle erbette e ricotta; Causa rellena (piatto peruviano con pollo, uova e patate), zuppa inglese, vino e caffè a euro 18. La conviviale sarà preceduta da una Santa Messa che lo stesso don Daniele officerà nell’adiacente chiesa di Sorina dedicata alla Natività di Maria Vergine.

Durante la cena, Padre Varoli illustrerà la realtà di Quivilla, dove presta missione dal 2004. Trattasi di un villaggio a 2900 metri di altitudine tra le Ande (la catena montuosa più lunga del mondo), attraversato dal Rio Maraňòn, che nasce dalla Cordigliera Bianca.

La maggior parte della popolazione vive di agricoltura, ancora, tutta praticata a mano; in particolare, si coltivano: patate, mais e grano, e si conducono piccoli allevamenti. Le case, umili e semplici, sono fatte di adobes, ossia, mattoni di paglia e fango, mentre il pavimento è di terra battuta.

Non ci sono elettrodomestici, si cucina con la legna e si lavano i panni a mano. In questo contesto, la parrocchia rappresenta un importante punto di riferimento per i tanti bisogni dei poveri, degli ammalati, degli anziani e dei bambini. Poi, c’è Taller don Bosco, la scuola che accoglie 33 ragazzi e fornisce loro un’educazione e una formazione per futuri falegnami.

Nel Taller si vive come in una famiglia, si cerca di dare ai giovani tutto quello di cui hanno bisogno ed, educandoli nello stile di don Bosco, gli si insegna ad essere buoni cristiani. Il sabato e la domenica sono dedicati all’oratorio: i bambini vivono momenti di catechesi, canto, gioco e aiuto agli anziani poveri e soli. I bisogni sono certamente tanti e la Missione cerca di soddisfarli il più possibile, ma a garantire maggiori possibilità sono, quasi sempre, le donazioni.

Info e prenotazioni: 333 9057926 – 393 1896578.