27 aprile 2024

27 aprile 2024 Casale Monferrato

Aveva 66 anni Diocesi in lutto per la scomparsa di Daniela Bernardinello Volontaria e animatrice liturgica

di Mattia Rossi

Il mondo cattolico casalese e diocesano è in lutto per la morte avvenuta ieri sera, venerdì, di Daniela Bernardinello, 66 anni, stroncata da un male che non lascia scampo.

Molto attiva in Diocesi come volontaria e animatrice liturgica, era insegnante di religione di scuola dell'infanzia in Diocesi di Vercelli ed era stata referente casalese del Centro interdiocesano di accompagnamento dei fedeli separati. Attiva anche in politica, era stata presidente della sezione di Casale dell'Udc.

Il rosario sarà recitato domenica alle ore 21 nella chiesa di San Martino di Rosignano dove lunedì alle 15.30 sarà celebrato il funerale.