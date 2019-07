Articolo »

25 luglio 2019

25 luglio 2019 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Il secondo americano della JC Novipiù è la guardia Chris Roberts L'esterno ha già disputato cinque stagioni in Italia con Caserta, Siena, Fortitudo Bologna, Pistoia, Reggio Calabria e Treviglio.

di p.z.

Un altro importante colpo di mercato per la JC Novipiù Casale Monferrato: il secondo americano è la guardia Chris Roberts, che completa il roster dei rossoblù per della stagione 2019/20 portando in dote talento ed esperienza. Nato nel 1988, Roberts (193 centimetri) ha disputato complessivamente cinque stagioni in Italia con le maglie di Caserta, Siena, Fortitudo Bologna, Pistoia, Reggio Calabria e Treviglio. Uscito dalla Bradley University, inizia la carriera professionistica in NBA D-League con gli Idaho Stampede, per trasferirsi poi ai Texas Legends, con i quali realizza 17.9 punti a partita nel 2012/2013, e successivamente agli Austin Toros.

Una breve esperienza in Messico (Fuerza Regia) e quella alla NBA Summer League precedono lo sbarco in Europa, avvenuto a Caserta nel 2013/2014 in Serie A (11.6 punti a partita). Nel 2014/2015 è in Francia al Bourg-En-Bresse, mentre dal 2015 inizia la sua seconda e più lunga esperienza italiana culminata con l’ultima stagione a Treviglio, la sua migliore per punti realizzati nel nostro Paese, con 16.5 punti di media e il 41% da tre punti, ai quali ha aggiunto 3.7 rimbalzi e 2.8 assist. Giocatore completo, in grado di dare un notevole contributo sui due lati del campo, Roberts chiude così un pacchetto di esterni di grande qualità con Davide Denegri, Fabio Valentini, Simone Tomasini e Luca Cesana.

«Per me quella di Casale è una grande opportunità. Ho amici che hanno giocato nella Junior e mi hanno raccontato ottime cose a proposito della città e del Club. Mi aspetto di riuscire a raggiungere i play-off anche in questa stagione e di essere competitivi fino in fondo. Il mio ruolo in questa squadra? Dare l’esempio in campo», dice Chris Roberts.

Questo invece il commento del presidente della JC Novipiù, Giancarlo Cerutti: «Sono molto soddisfatto che Roberts abbia accettato la nostra proposta. Un tassello "forte" che completa un roster già di alto livello. Un giocatore che si è già ben distinto nel nostro campionato e che quindi potrà portareda subito un contributo importante in un campionato molto competitivo».