07 giugno 2023

07 giugno 2023 Novara

Mercoledì 7 giugno Processo Eternit-Bis: attesa la sentenza Stephan Schmidheiny alla sbarra con l’accusa di 392 omicidi volontari con dolo eventuale

di b.c.

È prevista per oggi, mercoledì 7 giugno, la sentenza del processo Eternit-bis in corso davanti alla Corte d’Assise di Novara. Dopo le conclusioni dei pubblici ministeri Gianfranco Colace e Mariagiovanna Compare, che avevano chiesto l’ergastolo con isolamento diurno esclusa qualsiasi attenuante, delle parti civili, e dei difensori dell’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny - alla sbarra con l’accusa di 392 omicidi volontari con dolo eventuale, gli avvocati Astolfo Di Amato e Guido Carlo Alleva - che avevano chiesto l’assoluzione per il loro assistito, ci si avvia verso la conclusione del processo.

È presumibile che ci possano essere le brevi repliche dei pm, parti civili e difesa, poi la Corte si riunirà in una lunga camera di consiglio. La sentenza è prevista verosimilmente nel tardo pomeriggio.

In vista della sentenza, i consiglieri comunali del Pd, Luca Gioanola e Giuseppe Iurato, membri, rispettivamente, della Commissione Ambiente e della Commissione Sanità, hanno richiesto una seconda convocazione congiunta di entrambe le commissioni per aggiornarsi sulle tematiche legate all’amianto e per discutere con il sindaco e la giunta degli aggiornamenti dei seguenti argomenti: Comitato strategico regionale amianto; Verifica e prospettiva della ricerca del mesotelioma e delle patologie asbesto correlate; Aggiornamenti sulla struttura semplice dipartimentale Casale/Alessandria; Regione Piemonte: confronto tra la giunta di Casale Monferrato e la giunta della Regione Piemonte e riscontro sui temi trattati. I due consiglieri chiedono altresì che alla riunione siano invitati a partecipare l’Afeva, l’Arpa e l’Asl Al.