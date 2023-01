Articolo »

Scuola

16 gennaio 2023

16 gennaio 2023 Casale Monferrato

Iniziativa "Aiutante servizi ristorativi": nuovo corso di formazione al For.Al Giovedì 19 gennaio la presentazione

di m.c.

La sede For.Al “B. Baronino” di Casale Monferrato organizza un corso di formazione al lavoro "Aiutante servizi ristorativi", percorso che consta di 418 ore di cui duecento di stage in azienda ed è rivolto a giovani e adulti invalidi civili e del lavoro ultra diciottenni iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio L.68/99 (Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità) in possesso di ‘residue capacità lavorative’.

I potenziali partecipanti, che saranno sottoposti ad un colloquio individuale orientativo, dovranno essere in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado. Giovedì 19 gennaio, alle ore 14,30, è previsto un incontro informativo aperto a tutte le persone interessate, che si svolgerà nella sede di via Luigi Marchino.

Il corso, realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte nell’ambito del progetto Coesione Italia 21-27, e cofinanziato dall’Unione Europea, è finalizzato a far acquisire agli allievi competenze base relative ai servizi ristorativi (cucina e sala). Nelle attività di laboratorio gli allievi avranno infatti la possibilità di realizzare semplici attività di cucina, nonché applicare tecniche di servizio al tavolo.

Al termine del percorso formativo, realizzato in collaborazione con il ristorante La Torre presso l’Hotel Candiani, dove i partecipanti si recheranno per svolgere le attività di laboratorio, gli allievi conseguiranno un certificato di validazione delle competenze.

Informazioni ulteriori e iscrizioni presso la sede For.Al di via L. Marchino, 2. Tel. 0142 75532 – mail: casale@foral.org