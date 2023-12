Articolo »

Comprensorio

27 dicembre 2023

27 dicembre 2023 Borgo San Martino

Dalla Regione Piemonte Manutenzione idraulica da 3 milioni di euro: interventi in Valcerrina e a Borgo San Martino «L’importanza di una pianificazione attenta garantisce una maggior sicurezza»

di r.m.

Approvato dalla Regione Piemonte un ampio programma di manutenzione idraulica per gli anni 2024-2025: «Con un budget di 1,5 milioni di euro annui, l’iniziativa mira a affrontare questioni critiche su interventi di manutenzione dei corsi d’acqua demaniali di competenza regionale. Questo programma, previsto dalla L.R. 54/75, si concentra sui rii minori e ha visto la collaborazione e l’istruttoria dei vari settori tecnici decentrati sul territorio regionale. In particolare, il piano approvato include 91 interventi specifici, per un totale di 3 mln di euro».

Per la Provincia di Alessandria sono in programma 13 interventi per un importo totale di 310.000. Nella nostra zona figurano:

Murisengo - Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso Stura del Monferrato 30.000 euro.

Cerrina Monferrato - Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso Stura del Monferrato 25.000 euro

Mombello Monferrato - Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso torrente Stura del Monferrato 25.000 euro.

Borgo San Martino - Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e ripristino sezione deflusso torrente Rotaldo nel tratto tra autostrada e S.P. 55 25.000 euro

Gabiano - Manutenzione idraulica rio Marca in loc. Piagera mediante taglio della vegetazione e risagomatura d’alveo nel tratto a monte della S.P. 1 15.000 euro.

«La decisione di destinare 3 milioni di euro per interventi cruciali di manutenzione idraulica riflette il nostro impegno costante per garantire la sicurezza e la sostenibilità dei corsi d’acqua regionali, agendo in prevenzione», dichiara il presidente della Regione Alberto Cirio.

«L’importanza di una pianificazione attenta garantisce una maggior sicurezza durante eventi metereologici impetuosi come quelli degli ultimi anni, tutelando sia l’ambiente che soprattutto il benessere della nostra comunità», conclude l’assessore competente alla difesa del suolo e opere pubbliche del Piemonte Marco Gabusi.