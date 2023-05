Articolo »

30 maggio 2023

30 maggio 2023 Alessandria

Nell'alessandrino Il Coordinamento Pari Opportunità della Uil Pensionati A guidarlo è Paola Bisio

di r.m.

«Lo scorso venerdì, nel Salone della UIL di Alessandria, è stato ufficialmente creato il Coordinamento Pari Opportunità della categoria UIL Pensionati».

A farlo sapere è la UIL che «già nel 2019, aveva dato il via al coordinamento confederale della UIL di Alessandria, oggi anche la numerosa categoria dei pensionati e delle pensionate ha fortemente voluto istituire un coordinamento femminile al suo interno. La coordinatrice P.O. per la UILP di Alessandria è Paola Bisio che contenta ha assunto la carica e illustrato un programma ricco di priorità all’insegna dell’inclusività e con un particolare focus sui cambiamenti che le donne affrontano in questa fase di vita, passando da lavoratrici attive a pensionate».

«La società invecchia e anche il contributo delle donne della nostra età è importante. Vogliamo far ascoltare la nostra voce, raccontare la nostra storia ed esprimere i nostri bisogni» ha detto Paola Bisio.

Luigi Ferrando, segretario della UIL Pensionati dell’area vasta di Alessandria, si è detto «contento di questo momento e disponibile a sostenere progetti e iniziative che verranno proposti, invitando tutte le componenti a prendere la parola e a non stare più ai margini».

Ferrando, come coordinatore delle aree del Piemonte Sud per la UILP regionale, ha annunciato un’analoga iniziativa nell’area vasta Asti–Cuneo.

Presenti all’incontro anche la responsabile regionale UILP Patrizia Ciocchetti, la Coordinatrice regionale Pari Opportunità e Politiche di genere, Adele di Meo, il Segretario generale UIL Pensionati Lorenzo Cestari e il Segretario generale UIL Alessandria Claudio Bonzani.