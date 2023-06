Articolo »

01 giugno 2023

01 giugno 2023 Casale Monferrato

Calcio Mercoledì di Coppa favorevole alle nostre squadre Brave Trino e Crescentinese

di r.m.

Nella partita di andata della Coppa di Seconda Terza, il Calliano si è imposto per 4-3 sul Carpignano a cui farà visita fra serre giorni, in palio un posto in finale contro la vincente fra Autovip San Mauro e Valle Elvo.

Per quanto riguarda la Coppa Piemonte Under 19 brave Trino (nella foto) e Crescentinese a ribaltare il risultato dell' andata su Feriolo e Verbania (4-0 e 4-1), già certa della qualificazione la Valenzana Mado che si nuovamente imposta (1-0) sul Pecetto mentre l'unica a uscire è la Pastorfrigor Stay sconfitta nettamente (6-0) dal Psg.