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Sport

24 settembre 2026

24 settembre 2026 Casale Monferrato

Tennis giovanile La Canottieri Casale sfiora i tricolori con i due team Under 14 Bronzo per gli Under 16

La squadra Under 14 femminile insieme a coach Giulia Gabba

di a.mo.

«Un risultato che ci fa guardare al futuro con positività, concretizzando il lavoro che stiamo portando avanti in questi anni. Abbiamo sfiorato e sognato due scudetti, che sarebbero stati storici, ma sono certa che nei prossimi mesi i nostri giovani si faranno trovare nuovamente pronti», con queste parole il tecnico nazionale Giulia Gabba descrive il weekend da urlo per il tennis della Canottieri Casale, protagonista su quattro fronti alle Final Eight che assegnavano i tricolori ai team giovanili. Due secondi posti, un bronzo e un quinto posto sono stati i “bottini” per il club di Viale Lungo Po Gramsci.

Sotto gli occhi di Adriano Panatta, sulla terra rossa trevigiana della Academy del campione azzurro, la Canottieri Casale Under 14 femminile (coach Giulia Gabba) conquista un ottimo argento. Nella finalissima, a imporsi 2-0 sono state le modenesi del Club La Meridiana.

Rebecca Carla Francia lotta nel primo singolare e deve arrendersi in tre set a Carlotta Arginelli, che porta il primo punto alla formazione emiliana con lo score di 6-4, 6-7, 6-3. Matilde Amich prova a mettere in pari la sfida domenicale, ma Sofia Foggia è stata capace di concretizzare il set di vantaggio (6-3), prima di chiudere la sfida 10/8 al tie-break del secondo set, con la giocatrice monferrina avanti 5-3 nel parziale.

Un altro secondo posto nazionale arriva dalla formazione Under 14 maschile (coach Alessandro Ranieri) che a Milano si deve arrendere 2-0 al Circolo Tennis Barletta. Lorenzo Calandra cede con un periodico 6-2 ad Andrea Binetti, mentre Emilio Oliaro vede la rimonta 3-6, 6-4, 6-3 di Michele Piazzolla. Per Oliaro prosegue il momento d’oro dopo la finale individuale ai Campionati Italiani Under 14.

A San Gregorio di Catania, sempre sul podio anche gli Under 16 (coach Nicolas Tassara), che chiudono le final eight tricolori al terzo posto, dopo aver vinto la “finalina” per il bronzo per 2-0 contro lo Sporting Stelle del Sud di Reggio Calabria. Cesare Cattaneo supera Gennaro Scalese 6-3, 6-2, mentre Axel Cremonini ottiene il secondo punto vincendo 6-0, 7-6 opposto a Giovanni Di Leva.

Appena fuori dal podio e quinto posto, le Under 12 (coach Sara Simbula), che a Caltanissetta, concludono la loro avventura alle finali vincendo 2-0 contro le liguri della Taggese. Kristel Fantoni Kaba si impone 6-3, 4-6, 6-2 contro Greta Panizzi e Marta Bruna conquista il secondo punto con lo score di 1-6, 6-2 e ritiro sul 3-0 di Ludovica Venturino.