26 aprile 2024 Calliano

Comitato provinciale Luisella Braghero riconfermata alla guida dell'Unpli La moncalvese resta alla presidenza per acclamazione all'assemblea elettiva

L'assemblea elettiva dell'Unpli provinciale si è tenuta a Calliano

di Alessandro Anselmo

Rieletta per acclamazione la moncalvese Luisella Braghero alla guida del comitato provinciale astigiano dell’Unpli, l’unione nazionale pro loco. Si è tenuta la scorsa settimana l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche presso il ristorante ‘l Ciabot del Grignulin di Calliano.

“Ringrazio tutti per questa dimostrazione di affetto per quanto fatto in questi ultimi difficili quattro anni. L’impegno profuso nel sostenere le attività dei volontari e volontarie delle nostre pro loco ci sprona, con la vostra rinnovata fiducia, a fare ancora meglio in futuro a tutela delle nostre tradizioni e dei nostri territori”, ha detto commossa Braghero alla riconferma.

Durante l’incontro è stato inoltre approvato il bilancio del 2023 e rinnovate le cariche che vedono oltre a Braghero presidente, Patrizia Bella di Santa Caterina di Rocca d’Arazzo, vicepresidente, il segretario Diego Pastore di Viarigi e i consiglieri: Luigi Avidano di Castell’Alfero, Marco Bergantin di Refrancore, Ylenia Carlucci di Castelnuovo Don Bosco, Giovanni Gai di Vigliano, Matteo Menotti di Castel Rocchero, Diego Pastore di Viarigi, Carlo Satriano di Quarto. Nell’organo di controllo troviamo invece: Ivana Lanza presidente, Grazzano Badoglio, Piercarlo Negro, Montiglio Monferrato, Antonella Cico, Corsione, e infine i probiviri: Francesca Ciocca di Montabone, Loredana De Lucca di Cantarana e Andrea Monti di Moncalvo.

Nel corso della serata è intervenuto il vice Presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e in collegamento l’Assessore regionale Marco Gabusi che ha portato i saluti del Presidente Alberto Cirio. Il vice Presidente Unpli Piemonte Stefano Raso, accompagnato dal Segretario regionale Luca Manuelli, ha messo in risalto lo sforzo del Direttivo regionale nell’apportare risorse, nel supportare le Associazioni e nel farsi portavoce delle problematiche presso gli Enti pubblici e dei possibili bandi a cui parteciapare.