09 agosto 2023 Casale Monferrato

Sul territorio monferrino Il Servizio Socio Assistenziale partecipa al bando regionale per attrezzature sportive per i disabili Si cercano associazioni e società sportive interessate

di r.m.

«Il Settore coordinamento politiche e fondi europei - turismo e sport della Regione Piemonte ha emanato un bando rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, per finanziare interventi in ambito sportivo finalizzati all'acquisto o noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto per persone con disabilità».

Il Servizio Socio Assistenziale dell’ASL AL del Distretto di Casale Monferrato, diretto da Anna Maria Avonto, parteciperà al bando e pertanto si rivolge ora alle associazioni e società sportive dilettantistiche con sede sul territorio dei 48 Comuni del distretto di Casale per verificare la necessità di tali interventi.

«Le ASD e SSD dovranno avere quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità, oppure, in alternativa, dovranno documentare di svolgere tali attività, pur se non espressamente indicate tra le finalità statutarie, e dovranno indicare il numero dei disabili iscritti al momento della presentazione della domanda».

Si richiede quindi agli interessati in possesso di tali caratteristiche di formalizzare la volontà di partecipazione al bando scrivendo al Servizio Socio Assistenziale dell’ASL AL entro il 1° settembre PEC: socioassistenziale@pec.aslal.it. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0142 434573 in orario di ufficio.