Economia

09 giugno 2024

09 giugno 2024 Amsterdam

Promozione I vini monferrini ad Amsterdam e a Bruxelles Castello d’Uviglie di Rosignano Monferrato e Cinque Quinti di Cella Monte

di Chiara Cane

Sono approdati ad Amsterdam e a Bruxelles i vini del Monferrato Casalese delle aziende agricole Cantina Castello d’Uviglie di Rosignano Monferrato e Cinque Quinti di Cella Monte, per partecipare agli eventi Barolo&Friends organizzati da Vini del Piemonte.

“«Un’uscita interessante, malgrado la contrazione del mercato in Benelux, causata dalla competizione globale, dall’inflazione, dal calo dei consumi e dalla crescita del low-no alcol» spiega Niccolò Petrilli, sales manager delle Cantine Castello di Uviglie.

Rispetto alle etichette italiane, «il Grignolino è ancora poco noto, ma con un buon potenziale: è particolarmente apprezzato nella tipologia tradizionale, ovvero, nella versione giovane. La Barbera del Monferrato, pur registrando interesse, soffre un po’ la notorietà delle cugine albesi e astigiane. Complessivamente, entrambi i mercati, sembrano apprezzare maggiormente i vini tradizionali ottenuti da vitigni autoctoni e quelli biologici, sostenibili, più leggeri e beverini con al massimo un passaggio in legno, ma non eccessivo. L’attenzione per la sostenibilità è alta a tutti i livelli. La gradazione alcolica ricercata è quella under 14».

Rispetto alla tendenza no-alcol, quale il tuo percepito? «Sarà solamente un altro soft drink senza zucchero che mangerà mercato ai vini industriali di basso valore e creati per la Gdo, ma quello non è il nostro target. Credo che le cantine qualitative neppure se ne accorgeranno».

«Rispetto ai prezzi, l’Olanda rimane il mercato a basso prezzo con vini che si aggirano sui 15 euro (sullo scaffale), mentre il Belgio, purtroppo in calo, resiste con prodotti 30 euro (sullo scaffale)».

«Complessivamente, il Benelux continua a restare un mercato importante da presidiare e in cui è necessaria la presenza dei produttori, sia per ricerca sia per sostegno agli importatori» conclude Petrilli.