



26 aprile 2019

26 aprile 2019 San Giorgio Monferrato

Celebrato il 70° anniversario Cantina San Giorgio, è il vino Rosso Nebbiolo la star della Fiera Numerosi visitatori e amanti delle degustazioni alla rassegna del 25 aprile

di Pier Luigi Rollino

È stata davvero una bella festa, degna del 70° compleanno, quella svoltasi ieri, giovedì, alla Cantina San Giorgio. Pubblico delle grandi occasioni, visitatori (molti dalle province lombarde di Pavia, Milano e Varese e dalla Liguria), amanti del vino. C’era tanta curiosità per assaggiare il nuovo nato dell’enopolio, il rosso prodotto da uve Nebbiolo, servito agli aperitivi e, soprattutto, al pranzo dai cuochi del catering del ristorante Belavista di castellinaldo d’Alba con portate della cucina piemontese, langarola in particolare, molto apprezzata. Alla conviviale del 70°, autorità, sindaci, amministratori comunali. Il sindaco Pietro Dallera, nel discorso di presentazione, ha speso parole di elogio per la pluridecennale attività portata avanti dalla Cantina.

Bancarelle nell’area espositiva, l’esibizione della Banda Musicale di San Antonino di Saluggia, il servizio filatelico temporaneo a cura delle Poste con l’annullo speciale dedicato alla Cantina, lo spumeggiante intrattenimento musicale dell’Orchestra di Paolo Tarantino.

Tanti gli espositori presenti nell’area della Cantina con bancarelle di prodotti alimentari (pane, salumi, formaggi, conserve, olive piccanti), dell’artigianato (abbigliamento, bigiotteria, fai da te, bricolage). Ampio il settore riservato alla floricoltura con piante e fiori sotto le arcate dell’enopolio; in esposizione anche le attrezzature agricole e i trattori con le migliori tecnologie del momento.

Sono una novantina le aziende che conferiscono la totalità delle uve prodotte e rappresenta un marchio importante nel panorama regionale dei prodotti di qualità.

Presidente della Cantina è Claudio Coppo che dice: «E’ per me un’immensa emozione, ma anche un grande onore, in qualità di presidente della Cantina, dare il benvenuto ai numerosi e illustri ospiti in questa particolare ricorrenza del 70° anniversario di fondazione dell’enopolio sangiorgese. Tanti sono i progetti ai quali stiamo lavorando per consolidare la nostra presenza sul mercato ed abbiamo pensato che non ci fosse occasione migliore per celebrare il 70° come quella per presentare il nostro nuovo prestigioso vino Monferrato Rosso da uve Nebbiolo». ».

Alla Fiera del Vino e del Vigneto sono anche intervenuti gli abruzzesi della Cantina della Valle di Sangro di Atessa con il presidente Livio Troilo in testa. L’enopolio della località collinare abruzzese collocata tra il mare e l’area montana della Majella, in provincia di Chieti, conta 260 soci produttori di Montepulciano, Trebbiano, Pecorino e Cerasuolo che vengono venduti, in gran parte, in Lombardia e Piemonte.