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10 maggio 2026

Basket Serie B Nazionale Loreto Pesaro si impone anche in gara-2 superando al “Pala Megabox” la Novipiù con il punteggio di 88-72 Pur condizionato dai falli, il top scorer rossoblu è l'argentino Zanzottera con 22 punti a referto e +27 di valutazione finale

di s.g.

Dopo avere inseguito per tutta gara-1, la Novipiùcerca di invertire il fattore campo nella seconda sfida-salvezza, ancora nelle Marche, contro la Loreto Pesaro di coach Ceccarelli. A distanza di soli tre giorni, Martinoni e compagni ritrovano la Consultinvest di Tognacci e Pillastrini, che nel primo incontro della serie era scappata via nel primo quarto, lasciando i rossoblu senza speranze. Pur con un punteggio simile a quello di venerdì, l’approccio dei ragazzi di coach Corbani ai primi 10’ di gioco è decisamente più aggressivo. Zanzottera e Rupil provano a riportare sotto la MB, ma ogni volta vengono ricacciati indietro dal cinismo della Loreto Pesaro. Nel terzo quarto, terminato 64-60, Zanzottera e Marcucci riescono a riportare Casale a un solo possesso di distacco, ma Pillastrini e Delfino trovano sempre modo di tenere avanti la Loreto. Nell’ultimo quarto è poi Morandotti a mettere in ghiaccio il match. Pesaro difende il fattore campo e si presenterà a Casale avanti 2-0 nella serie con il primo match-point a disposizione già mercoledì sera al "PalaEnergica".

Quintetto confermato per coach Corbani, che alla palla a due iniziale manda in campo per la Novipiù Guerra, Zanzottera, Giulietti, Marcucci e Martinoni. Una serie di buone azioni dei monferrini non vengono premiate dalla retina del “Pala Megabox”; muovonoinvece il punteggio Sgarzini e Delfino. I primi punti di serata per i rossoblu li realizza capitan Martinoni dalla lunetta. È tutto un altro approccio quello della MB in gara-2; buona attitudine difensiva e attenta ricerca dello scarico di attacco, sebbene il punteggio dei primi minuti non premi quanto di buono è mostrato dai ragazzi della MB. Tognacci da tre realizza l’11-2 al 3' costringendo coach Corbani a fermare il match per cercare di invertire l’inerzia del momento; in uscita dalla sospensione, Zanzottera mette una tripla pesantissima. Gli adeguamenti difensivi di coach Corbani sono decisamente efficaci, ma anche lo staff tecnico della Consultinvest cercato contromisure su Martinoni, fortemente limitato nel primo quarto. Con soli tre canestri su azione realizzati dalla MB, il primo quarto va in archivio sul punteggio di 24-10.

Anche in questo secondo confronto della serie è tanta l'energia profusa da Dia quando viene chiamato in causa. Si segna poco nel secondo quarto: prova a rompere l’equilibrio Rupil che, in isolamento, costruisce il 31-19 al minuto 14. Break della MB, con la difesa allungata a sorpresa che blocca ogni iniziativa della Consultinvest; sul 33-24 è coach Ceccarelli a correre ai ripari fermando il match. Alla tripla del -6 di Rupil replica Pillastrini con la stessa moneta. Ancora una variazione difensiva per la MB, che schiera una difesa a zona fronte pari. Martinoni, con un bellissimo posizionamento sotto canestro che gli permette di catturare un rimbalzo offensivo e piazzare il tiro con l’aiuto del tabellone, fissa il punteggio sul 46-36 all’intervallo lungo .

Si riparte dalla "gita in lunetta" di Zanzottera, lasciato libero di incunearsi nella difesa pesarese. In avvio del terzo quarto parziale di 7-0 della Novipiù che si riporta in partita. Morandotti e Terenzi, con due triple, ricacciano però nuovamente i monferrini sul -8 (56-48 al minuto 24). Martinoni viene continuamente mandato in lunetta: dalla linea della carità il capitano realizza il 58-54. Coach Corbani richiama duramente Guerra, mentre Pillastrini e Lomtazde, da tre, tengono la Consultinvest avanti nel punteggio. Si entra nell’ultimo e decisivo quarto con il punteggio di 64-60.

Pesaro prova ad allungare con Lomtazde, Zanzottera tiene in scia i rossoblu. Pasticcio di Guerra e Dia in impostazione, che fa infuriare coach Corbani costretto a chiedere la sospensione sul 72-64 con poco meno di 3 minuti giocati nell’ultimo quarto. Saltano gli schemi negli ultimi minuti di gara, con tanti uno contro uno e poco gioco corale. Sgarzini segna il pesantissimo 80-69, Martinoni piazza un gioco da 2+1 sfruttando un’ingenuità di Delfino. Morandotti è poi autore di un mortifero coast-to-coast seguito da due pesantissime triple frontali. Finiscono le energie in casa MB e il match termina 88-72.

Tre i giocatori della MB chiudono gara-2 in doppia cifra. Rupil, autore di un buon primo tempo, si ferma a quota 16 punti. Martinoni, curato dalla difesa della Consultinvest con particolare attenzione, realizza 17 punti di cui 11 a gioco fermo. Sfiora la doppia doppia Marcucci con 9 punti e 9 rimbalzi. Pur condizionato dai falli, il top scorer dei rossoblu è Zanzottera con 22 punti e +27 di valutazione finale. Continua anche nel primo tempo della seconda sfida il pessimo rapporto fra la MB e i canestri del “Pala Megabox” di Pesaro: Martinoni e compagni trasformavano il 32% dei tiri tentati (4/14 da tre) mentre la Loreto Pesaro, dopo 20’, viaggiava con il 58%. Al termine del match, la Novipiù non va oltre il 34,5% di percentuali realizzativa, con 7/30 nei tentativi da tre, mentre Pesaro supera il 54,4%. Nella lotta a rimbalzo i padroni di casa si impongono di misura (35-33), mentre il computo delle assistenze vede i marchigiani chiudere il match avanti 16-10.

CONSULTINVEST LORETO PESARO - NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET 88-72 (24-10; 46-36; 64-60)

LORETO PESARO: Delfino 17 (6/11), Pillastrini 15 (2/3, 3/6), Morandotti 15 (2/4, 3/5), Sgarzini 12 (5/6), Lomtazde 12 (2/2, 1/1), Tognacci 7 (2/3, 1/5), Valentini 4 (2/4, 0/2), Aglio 3 (0/1, 1/3). Terenzi 3 (1/1 da tre). Machniz, Graziani, Del Prete n.e. All. G. Ceccarelli.



NOVIPIÙ M.B.: Zanzottera 22 (4/6, 2/4), Martinoni 17 (3/5, 0/2), Rupil 16 (3/6, 3/8), Marcucci 9 (1/3, 2/7), D'Ambrosio Angelillo 4 (0/1 da tre), Guerra 2 (1/3, 0/2), Fiusco 2 (1/3, 0/4), Giulietti (0/1, 0/2), Dia (0/1), Mossi. Osatwna, Quaroni n.e. All. F. Corbani.