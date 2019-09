Articolo »

15 settembre 2019

15 settembre 2019 Casale Monferrato

Lunedì 16 settembre Aziende pubbliche nei servizi alla persona: tavola rotonda alla Casa di Riposo di Casale Nella Sala Giumelli della sede di piazza Cesare Battisti

di b.c.

Lunedì 16 settembre, alle ore 9,30, nella Sala Giumelli di Ospitalità CDR Casale in piazza Cesare Battisti a Casale Monferrato, si terrà un incontro tecnico sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Si dibatteranno in modo approfondito e concreto le tematiche relative al riordino degli enti assistenziali trasformati in APSP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) con l’intento di stabilire una rete di collegamento fra i direttori APSP.

Promotore dell’iniziativa Andrea Manini, direttore della IPAB Casa di Riposo Maurizio Muller di Verbania e responsabile Ansdipp (Associazione dei Manager del Sociale e del Socio Sanitario) per il Piemonte. La giornata, strutturata come tavolo di lavoro moderato, sarà aperta dai saluti del sindaco di Casale Federico Riboldi e dal presidente di Ospitalità CDR Casale Mario Botta. Tra i temi presenti in relazione: Quale natura giuridica per le APSP; Il sistema contabile; il regolamento di funzionamento; IRAP.

«Il tema del riordino delle IPAB piemontesi interessa tutto il territorio e per questo incontro si è scelta la sede di Ospitalità CDR sia per l’importanza che essa riveste sul territorio, la prima in Piemonte sia per la centralità geografica», spiegano gli organizzatori.