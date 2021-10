Articolo »

Manifestazioni

01 ottobre 2021

01 ottobre 2021 Casale Monferrato

Nel weekend “Piemonte Grappa, alla Corte dell’alambicco” Da Magnoberta di Casale e da Mazzetti d'Altavilla

di r.m.

Torna domenica 3 ottobre “Piemonte Grappa, alla Corte dell’alambicco”, l’evento organizzato dal Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo che permette, con la collaborazione delle distillerie, di entrare nell’affascinante mondo degli alambicchi, di quella lavorazione artigianale che ha grande storia e che oggi rappresenta un’importante economia, con la produzione delle grappe come espressione dei diversi territori.

Non può mancare all’appello la centenaria Magnoberta, l’unica distilleria di Casale Monferrato, che ospiterà visite guidate agli impianti di distillazione dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (con inizio ogni ora). Saranno aperti al pubblico anche l’esposizione dedicata alla storia dell’azienda con cimeli, foto e manifesti d’epoca, e la Grapperia 918, al cui interno si potrà degustare la vasta gamma di prodotti firmati Magnoberta, come le esclusive riserve Marta (vincitrice del Grappa Award 2021) ed Emma, la grappa Morbida e la 918 che si sono aggiudicate il Premio Bibenda della Fondazione Italiana Sommelier.

Dalle 12 alle 13 e dalle 17 alle 19, inoltre, verranno offerti ai visitatori alcuni cocktail esclusivi ideati per l’occasione. L’ingresso alla manifestazione è gratuito, ma è gradita la prenotazione per le visite guidate al numero telefonico 0142.452022 ed è necessaria la presentazione del green pass.

Tanti appuntamenti anche da Mazzetti d'Altavilla: sabato 2 e domenica 3 ottobre, previa prenotazione, si potrà prendere parte ai tour guidati per lasciarsi rapire dall’alchemico processo di distillazione, visitando il piazzale delle vinacce, gli impianti produttivi, la Cantina d’Invecchiamento e la Galleria della Grappa. Nella visita verranno previste degustazioni itineranti nell’apposito calice per l’assaggio dei distillati, in modo da scoprire caratteristiche e peculiarità di grappe giovani e invecchiate ottenute da vitigni secchi o più aromatici del territorio. Le visite sono proposte a numero chiuso con contingentamento delle presenze: per tale ragione è necessaria la prenotazione al numero telefonico 0142 926147.

La sede ospiterà anche svariate opportunità per gli amanti dell’arte e del Monferrato: oltre a essere visitabile la Cappella Votiva “La Rotonda”, gioiello architettonico risalente al 1808 e situato nel Parco Storico della sede, già antico Monastero, si potranno ammirare le immagini della mostra “Il Monferrato nello Spirito”, esposte en plein air e, nella giornata di domenica 3 ottobre, anche le opere - realizzate da autori di diversa provenienza nazionale - che compongono l’esposizione “Monferrato: le seduzioni di un paesaggio” le quali sono state iscritte al Concorso Nazionale di Pittura e Fotografia, a cura del MAC Monferrato Arte e Cultura. Sarà un racconto visivo attraverso immagini e pitture con differenti tecniche delle bellezze del Monferrato, interpretate da autori dal percorso differente, capaci di cogliere e documentare le tante sfaccettature della terra che da 175 anni è luogo di creazione delle grappe e degli spirits di Mazzetti d’Altavilla.