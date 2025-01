Articolo »

Sport

10 gennaio 2025

10 gennaio 2025 Casale Monferrato

Rugby “Le Tre Rose” pronta a rientrare in campo con le nuove maglie Si ripartirà, con la nuova livrea, il 19 gennaio

di r.m.

Nuove maglie per “Le Tre Rose Rugby”. Conclusasi in crescendo la prima parte della stagione, la Duca’s ha donato nuove maglie per il girone di ritorno.

Si ripartirà, con la nuova livrea, il 19 gennaio in casa del Cus Po (Centro Universitario Sportivo Piemonte Orientale) a Casalbagliano, nei pressi di Alessandria, per ritrovarsi sul campo di casa del Ronzone, il 26 gennaio, contro l’Amatori Genova.

«Samanta Duca ha, in questo modo, voluto riconoscere la serietà ed i sacrifici dimostrati dai ragazzi della squadra multietnica casalese, dando loro un nuovo stimolo per affrontare al meglio la seconda parte della stagione», fanno sapere dalla società.

«Si riparte anche con le giovanili, con nuovi arrivi e con la conferma dei giovanissimi leoni e leonesse della palla ovale monferrina: si ricordano le convocazioni nella selezioni regionale, nonché nella finale Nazionale del Coni, di Aleandro Jubi, Marie Lucienne Nbaraldi, Maria Pontecorvo e Alisa Lypynska».