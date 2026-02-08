Articolo »

08 febbraio 2026

08 febbraio 2026 Casale Monferrato

Ballerina casalese Sezione Moderno Young di Vignale in Danza: Cristina Foglia vince l’oro Domenica scorsa al Municipale

Cristina Foglia. Protagonista nella sezione Moderno Young 14-18

di Paolo Giorcelli

C’è anche Casale fra le città che domenica scorsa, sul palco del Teatro Municipale, hanno “espresso” vincitrici e vincitori nelle rispettive categorie al Concorso Vignale Danza in winter, la premessa invernale del festival che a giugno sbarcherà nel borgo collinare con, anche, la competizione estiva. Cristina Foglia, allieva della Ritmo Danza, ha conquistato la medaglia d’oro nella sezione Moderno Young 14-18.

La sua è una delle ben 177 coreografie complessive passate allo scrutinio della giuria, formata dallo dello storico e critico di danza e balletto Michele Olivieri e da Ines Albertini e Walter Angelini, Principal Dancers e Ballet Masters e direttori artistici della US International Ballet negli Stati Uniti dal 2017 al 2020 e fondatori dell’Étoile Ballet Theatre al Piacenza Art Ballet. Sfaccettata anche la geografia dei concorrenti, che provenivano dal Piemonte - per Provincia di Alessandria hanno aderito il Liceo Musicale e Coreutico Umberto Eco e la Scuola di Danza del capoluogo e la già citata casalese Ritmo Danza, la Lombardia con delegazioni da Milano, Lecco, Como e Cantù, la Liguria (concorrenti di Genova e Varazze), il Veneto, la Toscana e la Svizzera.