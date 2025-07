Articolo »

Economia

31 luglio 2025

31 luglio 2025 Casale Monferrato

Il Sole 24 Ore in collaborazione con Il Monferrato Sopralluogo al castello di Casale per il “Silent Reading” A Pubblitalia la concessione per il Corriere della Sera

di r.m.

Oggi, giovedì 31 luglio, si è svolto il sopralluogo al castello di Casale Monferrato per l’organizzazione della terza tappa del Silent Reading Tour a cura de Il Sole 24 Ore in collaborazione con Il Monferrato.

Si terrà giovedì 18 settembre con inizio alle ore 10,30 e con pochi posti riservati per discutere – sul modello delle iniziative che hanno già avuto successo negli Stati Uniti – la lettura rilassata dell’informazione senza il disturbo dei device digitali. Dopo la prima tappa a Palermo con Il Giornale di Sicilia e Porto Rotondo con La Nuova Sardegna, questa terza tappa rappresenta l’avvicinamento del quotidiano economico nazionale Il Sole 24 Ore verso i festeggiamenti dei suoi 160 Anni di vita.

Al sopralluogo erano presenti i dirigenti de Il Sole Alessandro Carrassi e Francesca Florio con il direttore della comunicazione del Comune di Casale Monferrato Anselmo Villata. Il resoconto della giornata del prossimo 18 settembre si leggerà su “Il Monferrato” e “Il Sole 24 Ore” che venerdì saranno in edicola in abbinamento gratuito obbligatorio.

Intanto la concessionaria per la pubblicità su Il Monferrato, Pubblitalia, ha siglato la nuova conferma per la vendita degli spazi sui mezzi RCS Corriere della Sera: è esclusivista per le province di Alessandria e Asti. L’accordo consentirà agli inserzionisti di ottenere il miglior servizio per comunicare soprattutto su Milano e Lombardia che costituisce l’area di maggior reddito e di maggior interesse per le manifestazioni e i prodotti del Monferrato.