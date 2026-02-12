Articolo »

Cultura

12 febbraio 2026

Acqui Terme

Sabato 14 febbraio alle ore 18 Ecco “La gatta di Cleopatra” di Sonia Fogagnolo Presentazione ad Acqui del libro della monferrina

di Massimo Castellaro

Sabato 14 febbraio alle ore 18, presso l’Enoteca Regionale di Acqui Terme (piazza A. Levi) si terrà la presentazione del libro per ragazzi “La gatta di Cleopatra” di Sonia Fogagnolo, un’avventura ambientata nell’antica Aquae Statiellae che unisce leggerezza narrativa e ambientazione storica. Pubblicato da PAV Edizioni, casa editrice romana, il testo è stato presentato per la prima volta nel corso dell’ultima edizione del Salone del Libro di Torino.

L’evento è in collaborazione con la Cantina Marenco di Strevi, che per l’occasione presenterà il “Vinum Amoris”, nato per celebrare il legame tra la regina Cleopatra e il nostro territorio.

L’appuntamento sarà moderato da Davide Pietro Boretti e vedrà la partecipazione, assieme all’autrice, di Elena Martinelli, illustratrice del libro e dell’attrice Angela Agostinetto, che arricchirà l’incontro con un reading dei passi più suggestivi della storia.

Il libro nasce dal desiderio di offrire strumenti narrativi per avvicinare i giovani lettori ai temi storici attraverso un linguaggio immaginativo. L’autrice accompagna il lettore in un viaggio nel tempo in cui la gatta di Cleopatra, intrappolata in un’anfora su un carro destinato a trasportare vinum acquense, l’antenato del Brachetto, si ritrova ad Aquae Statiellae, l’antica Acqui. Saranno i gatti di una colonia felina a salvarla, guidandola nel recupero della propria identità e aiutandola a ritrovare la strada di casa. Grazie a loro, la protagonista imparerà a fidarsi degli altri e, soprattutto di sé stessa; scoprirà così il valore dell’amicizia e capirà cosa significa essere un felino: agire con astuzia, muoversi con eleganza e adattarsi a qualsiasi situazione.

Il filo conduttore della storia, che contiene riferimenti esatti sulla civiltà egizia e romana, è il vino: una leggenda, infatti, narra che Cleopatra fosse una grande estimatrice del vinum acquense e che sia Cesare che Marco Antonio gliene facessero dono in diverse occasioni.

Nata ad Alessandria, Sonia Fogagnolo vive a Solero e fa l’insegnante. Laureata in Lettere a Genova, ha collaborato con riviste e quotidiani nazionali ed è approdata nel mondo dell’insegnamento dopo molti anni di lavoro nel mondo della comunicazione istituzionale e politica. Parallelamente, ha svolto un’attività costante a sostegno di cause civiche e sociali. Il suo ultimo libro, “Faccia da impiegato” (Capponi Editore), un romanzo che parla con ironia di crisi d’identità e di ambienti di lavoro tossici, è uscito circa due mesi fa.