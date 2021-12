Articolo »

12 dicembre 2021

12 dicembre 2021

Sanità Valenza: Casa e ospedale di Comunità con i fondi del Pnrr Resta aperto il dibattito politico sulle strutture sanitarie

L'ex Ospedale Mauriziano di Valenza

di Massimo Castellaro

La comunicazione della Regione Piemonte che i fondi del "PNRR-Missione 6 – Salute" verranno utilizzati per una Casa di Comunità ed un Ospedale di Comunità hanno riacceso il dibattito, non senza creare botta e risposta tra esponenti politici dei differenti schieramenti.

A seguito dell’intervento critico del consigliere regionale Domenico Ravetti («Lascio alla città di Valenza ogni valutazione di natura politica e programmatica, io mi limito a una sola considerazione: avevo promesso il mio impegno per dimostrare che sull'ex Mauriziano, in quanto struttura pubblica ospedaliera da rilanciare, in campagna elettorale sono state pronunciate parole al vento»), non è mancata a stretto giro di posta la replica del sindaco Maurizio Oddone secondo cui la "doppia" realizzazione (Casa e Ospedale di comunità) costituisce «un risultato ampiamente positivo per Valenza. La città si troverà ad avere due strutture completamente nuove e costruite a misura con le esigenze sue e del territorio, anziché dover provvedere alla ristrutturazione di una struttura ormai segnata dal tempo quale è l’ex Mauriziano, per la quale si sarebbero dovuti spendere i fondi per l’acquisto e la messa a norma» ha proseguito il sindaco.

«Questo non è un cambio di direzione – aggiunge il primo cittadino - semplicemente quando si era parlato del recupero dell’ex Mauriziano era l’ottobre del 2020 e dei fondi del PNRR era nebulosa la destinazione. Tengo a sottolineare che da ottobre dello scorso anno ad oggi tutti gli ambulatori dell’ex Mauriziano sono stati mantenuti in servizio, se ne aggiungeranno altri e verrà potenziata la medicina territoriale come abbiamo sempre chiesto. Ai valenzani dico: meglio, avendone la possibilità, avere una struttura nuova, anzi due, con i fondi PNRR, o sprecare soldi dei contribuenti per un ospedale già datato in partenza?».

Sull’argomento è intervenuto anche il gruppo consiliare del Pd riportando alla memoria le promesse fatte in campagna elettorale e le rassicurazioni dell’assessore Icardi. In tema di fondi del PNRR, i dem incalzano il sindaco: «La realizzazione di un nuovo Ospedale è, secondo il sindaco, una bellissima notizia – commenta il capogruppo Davide Varona - Noi, almeno per ora, vediamo solo nelle sue affermazioni il tentativo di arrampicarsi sugli specchi per evitare che la gente rifletta troppo su promesse non mantenute e su un allineamento opportunistico e acritico ad una scelta della Regione. Notiamo come il progetto di Casa o Ospedale di Comunità sia concettualmente simile a quello riferito alla Casa della Salute, presentato negli anni scorsi dalla passata amministrazione e che l’attuale sindaco, ai tempi Consigliere di minoranza, criticò duramente, mentre ora presentato dallo stesso come una bellissima conquista».

Inoltre, rimarcano dal Pd, «mentre allora si prospettava l'utilizzo di un luogo già esistente, come il Mercato Coperto, ora il progetto è del tutto aleatorio, poiché non vi è nessuna certezza sui costi e sulla reale disponibilità dei fondi necessari. Come detto anche in precedenti occasioni, il gruppo consiliare Pd continuerà nella sua attività di opposizione critica facendosi portavoce, tutte le volte che sarà necessario, delle esigenze dei cittadini, come ha fatto , senza mai tirarsi indietro, da più di un anno a questa parte».