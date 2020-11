Articolo »

08 novembre 2020

08 novembre 2020 Casale Monferrato

Viaggio tra le band Suonare inediti di "prog metal" a vent'anni... La band monferrina "Toliman"

di r.m.

Eccoci nuovamente intenti ad addentrarci nella scena musicale casalese, più specificamente (come anticipato nell’edizione precedente) nel “progressive metal”. Oggi parleremo della seconda band di questo genere presente nel nostro territorio: stiamo parlando dei “Toliman”, una formazione molto giovane con già un “EP” all’attivo.

Come di consueto, abbiamo chiesto ai “Toliman” di parlarci delle loro origini e influenze musicali: l’origine del gruppo risale al 2016: la formazione era composta inizialmente da: Riccardo Roggero (chitarra), Giacomo Irrequieto (chitarra), Luca Mellina (basso) e Francesco Ottone (batteria). Successivamente, l’arrivo di Paola Urso alla voce, e nel 2019, di Francesco Marchisotti alle tastiere.

«Il nostro genere si ispira liberamente, spaziando dal “progressive metal” al “djent”, con influenze “classic rock” - spiega Paola a proposito delle influenze musicali - Una visione coesa, ma non stagnante in schemi musicali prefissati».

Dopo aver conosciuto i componenti della band, è sicuramente interessante capire quanto la realtà casalese, abbia influito nel progetto: «Al nostro territorio dobbiamo molto: ci siamo conosciuti tra le mura dell’Istituto musicale “Soliva”, solamente Paola è stata reclutata sui social nel 2016. Inoltre, nel 2017 abbiamo debuttato a “Let’s Rock”, che ci ha permesso di conoscere il nostro manager, con cui abbiamo prodotto il nostro primo “EP”, “Abstraction”», racconta il chitarrista Riccardo.

Parlando con i “Toliman” traspare un progetto molto ambizioso a livello musicale: una giovane band composta principalmente da “neo-ventenni”, stranamente si approccia alla scrittura di pezzi “progressive metal”. A tal proposito, Paola ci spiega con chiarezza il motivo di questa scelta: «Sin da subito la visione d’insieme ha reso chiaro che degli inediti avrebbero funzionato meglio rispetto a delle cover, specialmente per il genere che facciamo. Vogliamo urlare al mondo chi siamo e cosa intendiamo trasmettere.»

Un progetto musicale che si appoggia ad un genere molto settoriale come quello dei “Toliman” cosa si può aspettare dalla scena casalese? «Pensiamo che la realtà live casalese sia importante per i gruppi del territorio, permette di fare le prime esperienza e consolidare la propria band, ovviamente per puntare in alto bisogna spostarsi in realtà come quella milanese. Rimane comunque importantissima la scena locale», risponde la band.

I “Toliman” sono presenti su tutte le piattaforme di streaming con il loro primo“EP”, “Abstraction”; inoltre, si trovano su tutti i canali social.