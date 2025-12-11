Articolo »

11 dicembre 2025

Karate Ecco la Christmas Cup Fesik Piemonte 2025 Sabato 20 dicembre al Pala Ferraris

di r.m.

Sabato 20 dicembre, per la quinta volta al Pala Energica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, organizzata dal Comitato F.E.S.I.K. (Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate) Piemonte in collaborazione con l'Asd Karate Club Monferrato, con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato, si svolgerà la Christmas Cup F.E.S.I.K. Piemonte 2025.

«Questa manifestazione richiama ogni volta una folta affluenza di partecipanti, non solo rappresentata da società piemontesi ma anche da palestre e società provenienti dalle regioni limitrofe. I partecipanti sono sempre, per la quasi totalità, ragazzi al di sotto dei 15 anni, non solo perché questo incontro riveste un importantissimo momento di valutazione per misurare i traguardi raggiunti durante la prima parte della stagione di allenamenti, ma anche e soprattutto, per l’aspetto aggregativo della manifestazione, che si presenta come un’ottima occasione per familiarizzare con gli altri iscritti alla F.E.S.I.K. e ad altre Federazioni sportive e festeggiare tutti insieme, l’imminente arrivo delle festività natalizie in una città ricca di storia, cultura e importanti tradizioni sportive».

Il presidente F.E.S.I.K. Piemonte, Giacomo Canfora, dichiara: «Negli anni scorsi abbiamo avuto il privilegio di poterla svolgere proprio al Pala Energica Paolo Ferraris di Casale Monferrato e si può dire, con la massima soddisfazione, che sono risultati degli incontri veramente soddisfacenti, grazie anche alla Amministrazione Comunale, nella persona di Luca Novelli, vicesindaco, nonché assessore allo sport, che ci ha concesso l’utilizzo di una splendida location, per ospitare i partecipanti. In questa edizione, nel contesto della manifestazione si terrà il trofeo delle Regioni tra le squadre agonistiche in rappresentanza di diverse Regioni del Nord Italia».

«Per Casale Monferrato – ha sottolineato l’assessore allo Sport Luca Novelli – è sempre un onore ed un piacere ospitare manifestazioni sportive di rilevanza interregionale. Da un lato gli atleti che giungeranno da tutto il Piemonte e dalle Regioni limitrofe potranno scoprire le ricchezze della nostra città, dall’altro i casalesi di ogni età potranno conoscere e apprezzare una disciplina sportiva che ha dimostrato negli anni di appassionare un sempre crescente numero di bambini, ragazzi ed adulti. Quindi ringrazio il Comitato F.E.S.I.K. Piemonte per la scelta della nostra città per l’evento, un benvenuto agli atleti ed accompagnatori e auguri di buon Natale a tutti!».