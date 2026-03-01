Articolo »

Amministrazioni Moncalvo, un gemellaggio nel ricordo di Lazzarini Il Consiglio comunale ha ratificato il patto di amicizia con Mezzoldo

L'intitolazione della piazza a Lazzarini avvenuta nel 2023 a Mezzoldo

di Alessandro Anselmo

Un ponte tra Piemonte e Lombardia nel segno della storia, della memoria e della collaborazione istituzionale. Il Comune di Moncalvo ha approvato all’unanimità il gemellaggio che sancisce ufficialmente l’unione tra le due comunità, legate da un filo profondo e poco conosciuto: la figura del Tenente Lazzaro Nazzareno Lazzarini, nato a Mezzoldo e vissuto a Moncalvo.

La decisione è stata formalizzata dai rispettivi Consigli comunali e sarà suggellata da una cerimonia ufficiale che si terrà prossimamente in entrambe le località. L’obiettivo dichiarato è trasformare un legame storico in un progetto concreto e duraturo, capace di generare scambi culturali, educativi e turistici. Già da qualche anno, infatti, i Gruppi Alpini dei due Comuni hanno dato vita a loro un gemellaggio.

Al centro dell’accordo c’è proprio la memoria del Tenente Lazzarini, giovane ufficiale che, dopo aver compiuto il proprio dovere di soldato, scelse di combattere come partigiano durante la Resistenza dal regime nazifascista, trovando tragicamente la morte. Nel dopoguerra gli fu conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare. Il 2026, anno del 110° anniversario della sua nascita, rappresenta per le due amministrazioni un’occasione simbolica per rafforzare il rapporto tra le comunità.

“Questo gemellaggio non è un atto formale, ma un impegno morale e culturale”, sottolinea il sindaco di Moncalvo, Diego Musumeci. “La figura del Tenente Lazzarini è un ponte ideale tra le nostre città e incarna valori – coraggio, senso del dovere, amore per la libertà – che vogliamo trasmettere alle giovani generazioni”.

Musumeci evidenzia anche la dimensione progettuale dell’iniziativa: “vogliamo che sia un gemellaggio vivo, alimentato da scambi tra scuole, associazioni, realtà culturali e produttive. Lavoreremo insieme per valorizzare i nostri territori, condividere buone pratiche e partecipare a bandi e progetti comuni anche a livello nazionale ed europeo”.

L’accordo prevede infatti una collaborazione stabile nei settori culturale, turistico e sociale, la promozione reciproca delle iniziative istituzionali e l’organizzazione di eventi congiunti. Tra le azioni già annunciate figurano mostre, conferenze, concerti, pubblicazioni e attività dedicate alla figura del Tenente Lazzarini.

Non solo. Moncalvo e Mezzoldo puntano a costruire un’identità condivisa come “Comuni della Resistenza”, con percorsi della memoria e materiali informativi dedicati ai luoghi simbolo legati alla vita del Tenente. È prevista anche l’istituzione di cittadinanze onorarie annuali da conferire a personalità che si siano distinte nei campi dell’arte, della cultura e della storia, ispirandosi ai valori incarnati dal partigiano.

Il gemellaggio si inserisce nel solco delle finalità statutarie del Comune di Moncalvo, orientate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale e alla promozione dello sviluppo sociale ed economico. Per entrambe le amministrazioni si tratta di un passo che guarda al futuro partendo dalla memoria, con l’intenzione di rendere il gemellaggio un elemento stabile e dinamico della vita delle due comunità.