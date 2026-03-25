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Redazionale

25 marzo 2026

25 marzo 2026 Torino

Eventi AMTS - Auto Moto Turin Show 2026 Il grande show dei motori è a Torino: il programma da non perdere e le novità

L’asfalto diventa palcoscenico e l’adrenalina scenografia naturale: dal 27 al 29 marzo a Torino torna AMTS – Auto Moto Turin Show, organizzato da GL events Italia al Lingotto Fiere. La terza edizione si presenta ricca e dinamica: tre giorni di spettacoli continui, fruibili anche in caso di pioggia grazie a un palinsesto concentrato negli spazi indoor, dove drifting, freestyle motocross, acrobazie su due e quattro ruote, tecnologie d’avanguardia, mobilità del futuro e attività partecipative si alterneranno senza sosta.

Ogni spazio del salone diventerà parte di un unico grande racconto fatto di performance, spettacolo e coinvolgimento diretto del pubblico. Una formula pensata per gli appassionati più esperti, ma anche per famiglie, giovani e curiosi.

«AMTS 2026 è un vero festival dei motori. Il nostro obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza immersiva: grazie alla collaborazione con professionisti internazionali e a un palinsesto che spazia dal drifting al freestyle motocross, vogliamo coinvolgere ed emozionare i puristi dei motori, ma anche famiglie e giovani di ogni età, rendendoli parte attiva di questa grande celebrazione dell’energia e del movimento», dichiara Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia.

Completano questa visione le collaborazioni con alcune delle realtà più dinamiche del territorio: dall’ecosistema Vehicle Valley Piemonte, che porta in fiera competenze e filiere d’eccellenza dell’automotive regionale, al Living Lab ToMove, la piattaforma urbana di sperimentazione dedicata alla mobilità innovativa, fino all’accordo con la Pinacoteca Agnelli, che consentirà ai visitatori di accedere alla Pista 500 direttamente con il biglietto di AMTS.

Un viaggio tra i Padiglioni: dal Tuning alla Vehicle Valley, passando per i restomod

L'anima dinamica dello show si fonde con una proposta espositiva corale che si snoda attraverso gli oltre 90.000 metri quadrati della fiera. All'interno dell'Oval, confermato come il "Tempio del Tuning", andrà in scena la tredicesima edizione di ETT – Expo Tuning Torino, con circa 300 vetture selezionate e la prestigiosa sfida "Be bETTer" valutata da una giuria internazionale, affiancata dalle eccellenze aziendali delle ruote in lega aftermarket con Fondmetal e GMP.

Il Padiglione 2 rappresenterà l'anima più eterogenea dell'evento, unendo le esibizioni alle esposizioni di auto da corsa, auto delle forze armate (Esercito, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza), supercar, miti americani con varie generazioni di Corvette e alcune tra le più iconiche JDM. Da non perdere il “Blind Test”, sfida che metterà alla prova il pubblico alla scoperta di un’auto “mascherata”.

Nella sezione Special Car riflettori puntati sulle restomod. A prendersi la scena la Grassi 044, mentre la Kimera EVO 038 “Aura” sarà esposta insieme a un esemplare assolutamente irripetibile di Lancia 037. Quest’ultima, caratterizzata dalla livrea NordMende, unica al mondo, rappresenta un pezzo di storia del motorsport: con il pilota Fulvio Bacchelli, navigato da Paolo Spollon, fu autrice di uno sfortunato debutto al Rally Colline di Romagna del 1982. Dopo un meticoloso restauro che ne ha restituito l’autenticità originaria, è pronta a riconquistare il pubblico.

Sempre nel Padiglione 2 troverà ampio spazio Vehicle Valley Piemonte, l'ecosistema promosso dalle realtà del territorio piemontese che rappresenta un laboratorio di competenze umane e tecnologiche, capace di trasformare l'eredità storica locale nel futuro della mobilità. Infine, i Padiglioni 2 e 3 saranno il crocevia per famiglie, collezionisti e appassionati, ospitando grandi spettacoli, club storici e l’area Aftermarket.

A coronare l'evento, l'esclusivo accesso panoramico alla Pista 500 (rampa SUD, a pochi metri dall’ingresso principale) con il biglietto di AMTS, reso possibile dalla collaborazione con la Pinacoteca Agnelli.

Un palinsesto di pura adrenalina

L'offerta di AMTS 2026 si declina in diverse aree tematiche. Grande protagonista è la Motul Arena, teatro sia del Taxi Drift che coinvolgerà il pubblico di AMTS, sia del Precision Driver Show e del Drifting Show.

Le sfide sulle due ruote

Il Padiglione 2 ospiterà il Circus Trial Show, dove campioni internazionali come Samuele Zuccali e Fred Crosset sfideranno la gravità con passaggi millimetrici. L'Area Esterna del Padiglione 3 sarà invece il regno del Freestyle Motocross, con i salti ad alta quota di Alessio Ponta, Davide Rossi, Matteo Botteon e Leonardo Fini.

Azione e mondo Urban

Spazio anche agli action sports nel Padiglione 3 con la BMX Freestyle, guidata dal Campione Italiano Elia Benetton, e le evoluzioni in Monopattino Freestyle dei top rider Stefano Viotti, Niccolò Scola e Daniele Soldo.

Lo spettacolo delle quattro ruote

La Motul Arena diventerà un catino incandescente grazie al Drifting Show realizzato dal DABA Drift Team (con talenti come Mirella Vernacchia e Riccardo Tonali) e al Precision Driver Show, dove Alyssa Favalli, Mattia Santaera, Mico Alteri e Davide Stellino trasformeranno parcheggi e controsterzi in arte millimetrica.

Vivere l'evento da protagonisti

Per chi non vuole solo stare a guardare, torna l'atteso Taxi Drift nella Motul Arena: i visitatori avranno la possibilità - tramite l'acquisto di un biglietto dedicato in una sezione del sito ufficiale amtstorino.it - di salire a bordo come passeggeri per vivere in prima persona l'emozione della guida estrema, al fianco di piloti professionisti.

Uno sguardo al futuro con il Living Lab ToMove

Accanto all'adrenalina degli show, AMTS 2026 accoglie Living Lab ToMove, l'iniziativa della Città di Torino che ha trasformato il territorio urbano in un laboratorio aperto per la sperimentazione di tecnologie e servizi di mobilità innovativa. Il progetto, parte del programma nazionale MaaS for Italy dedicato alla mobilità integrata, riunisce un partenariato pubblico-privato che comprende: GTT, 5T, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Fondazione Links e Piemonte Innova.

Attraverso ToMove, Torino si posiziona come piattaforma di sperimentazione urbana per tecnologie CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility), mettendo a disposizione asset tecnologici, dati e infrastrutture per lo sviluppo e la validazione di nuovi servizi di mobilità.

Nello spazio espositivo dedicato al Living Lab ToMove saranno presentati alcuni dimostratori tecnologici, dei prototipi sviluppati nell’ambito delle attività di sperimentazione:

ADone, piattaforma di mobilità autonoma sviluppata da Tecnocad, progettata per operare in campus, aeroporti, ospedali, parchi e centri urbani, può trasportare fino a sei passeggeri. Con un’autonomia di circa 130 chilometri, è una soluzione flessibile per servizi navetta e mobilità on demand.

sviluppata da Tecnocad, progettata per operare in campus, aeroporti, ospedali, parchi e centri urbani, può trasportare fino a sei passeggeri. Con un’autonomia di circa 130 chilometri, è una soluzione flessibile per servizi navetta e mobilità on demand. LastMed, sviluppato dai Bylogix e Tecnomill, il dimostratore introduce rover autonomi per la logistica urbana, con focus sulla consegna di medicinali e dispositivi sanitari a persone fragili o con difficoltà motorie. I piccoli veicoli robotici operano in ambiente urbano e sono collegati a una piattaforma digitale che gestisce le consegne e l’autenticazione sicura dei destinatari, garantendo tracciabilità e sicurezza.

I visitatori potranno inoltre vivere esperienze immersive in VR 360°, per scoprire il percorso di Torino verso la mobilità del futuro e esplorare alcune realtà del territorio legate alla cultura dell’automobile e dell’innovazione, come il Museo Nazionale dell’Automobile (MAUTO). Le innovazioni non si fermano in fiera: fino al 30 marzo 2026, nell'area del Campus Luigi Einaudi chi è interessato può testare gratuitamente AuToMove, una navetta elettrica a guida autonoma operativa su un percorso di 3 km, prenotabile tramite l'app WeTaxi.

Si sale a bordo: cosa puoi guidare ad AMTS 2026

Oltre agli spettacoli e alle esposizioni, AMTS 2026 offre ai visitatori l'opportunità unica di passare dalla tribuna al sedile di guida. Durante i tre giorni di fiera, un'ampia area test drive permetterà al pubblico di mettersi al volante e in sella alle ultime novità del mercato automobilistico e motociclistico, grazie alla presenza di grandi marchi e concessionarie del territorio:

Tesla : Presso lo stand L09 (area test drive, pochi metri dall’ingresso principale), sarà possibile guidare su strada Model 3 e Model Y ed inoltre provare in anteprima il rivoluzionario sistema Full Self-Driving (Supervised), dal sedile del passeggero. Grande attesa anche per l'area espositiva del brand, che ospiterà il futuristico Cybertruck, pick-up ormai divenuto icona globale.

: Presso lo stand L09 (area test drive, pochi metri dall’ingresso principale), sarà possibile guidare su strada Model 3 e Model Y ed inoltre provare in anteprima il rivoluzionario sistema Full Self-Driving (Supervised), dal sedile del passeggero. Grande attesa anche per l'area espositiva del brand, che ospiterà il futuristico Cybertruck, pick-up ormai divenuto icona globale. Omoda e Jaecoo : per chi cerca soluzioni versatili e attente ai consumi, BRC Gas Equipment, in collaborazione con Autoingros, porterà in prova i SUV Omoda 5 e Jaecoo 7, entrambi con l’installazione dell’impianto GPL. Gli slot per i test drive saranno prenotabili esclusivamente in fiera durante i giorni dell'evento.

: per chi cerca soluzioni versatili e attente ai consumi, BRC Gas Equipment, in collaborazione con Autoingros, porterà in prova i SUV Omoda 5 e Jaecoo 7, entrambi con l’installazione dell’impianto GPL. Gli slot per i test drive saranno prenotabili esclusivamente in fiera durante i giorni dell'evento. Yamaha e VignaMotors : quest’ultima metterà a disposizione una selezione della gamma moto e scooter Yamaha. I test ride si svolgeranno su un percorso studiato ad hoc il sabato e la domenica (dalle 10:00 con ultima partenza alle 18:00). Ai partecipanti alla fiera saranno riservati sconti speciali per l'acquisto di moto nuove o usate nel mese di aprile. Per l'occasione, la concessionaria torinese di Corso Traiano resterà aperta, offrendo anche un servizio di check-up moto nella giornata di domenica.

: quest’ultima metterà a disposizione una selezione della gamma moto e scooter Yamaha. I test ride si svolgeranno su un percorso studiato ad hoc il sabato e la domenica (dalle 10:00 con ultima partenza alle 18:00). Ai partecipanti alla fiera saranno riservati sconti speciali per l'acquisto di moto nuove o usate nel mese di aprile. Per l'occasione, la concessionaria torinese di Corso Traiano resterà aperta, offrendo anche un servizio di check-up moto nella giornata di domenica. biAuto e BMW Motorrad : lo storico gruppo, che ha da poco inaugurato la nuovissima sede di Moncalieri (TO) dedicata alle due ruote, porterà ad AMTS 2026 la dinamicità e la sportività del brand premium (Stand P17, Padiglione 3). Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo, gli esperti del team guideranno il pubblico in esclusivi test drive alla scoperta dei modelli BMW, dalle avventurose touring alle ipersportive.

: lo storico gruppo, che ha da poco inaugurato la nuovissima sede di Moncalieri (TO) dedicata alle due ruote, porterà ad AMTS 2026 la dinamicità e la sportività del brand premium (Stand P17, Padiglione 3). Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo, gli esperti del team guideranno il pubblico in esclusivi test drive alla scoperta dei modelli BMW, dalle avventurose touring alle ipersportive. Talaria: spazio anche alle due ruote elettriche ad alte prestazioni. Nell'area espositiva spiccheranno i modelli Sting 5500PRO e l'imponente Komodo, visibili sia in versione originale che in un'inedita veste Snowcross (motoslitta). L'area test sarà attiva tutti i giorni (dall'apertura alle 12:30 e dalle 13:30 a chiusura fiera) e metterà a disposizione tre Talaria TL 5500 pro per adulti e ragazzi (dai 14 anni in su) e una Volar EVO dedicata ai bambini dai 6 anni in su. Caschi e attrezzatura di sicurezza saranno inclusi e forniti in loco.

Da non perdere: le altre novità di AMTS 2026

A completare questo straordinario viaggio tra passato e futuro dell'automotive, AMTS 2026 presenta novità esclusive che uniscono l'heritage italiano alle nuove generazioni. I riflettori si accenderanno sull'eredità di Autobianchi, Marchio storico fondato da Giovanni Agnelli nel lontano 1955: il Registro Autobianchi accoglierà i visitatori con un'esposizione di modelli di punta tra cui la Stellina rossa, la A111 bianca, due A112 Abarth (rossa e azzurra), una A112 Elegant bicolore e due Y10, affiancate da una pittoresca roulotte avorio del '60 adibita a ufficio. L'area sarà poi arricchita da poster celebrativi e dalla presenza di tecnici pronti a fornire consulenze sui restauri.

Dall'altro lato, all'interno del Padiglione 3, l'Automotoclub Storico Italiano (ASI) celebrerà il suo 60° anniversario con l'area "ASI Giovani", uno spazio dal taglio informale che espone le iconiche coupé anni '90 firmate Pininfarina (FIAT Coupé, Alfa Romeo GTV, Peugeot 406) insieme a icone di tendenza come BMW Z3 M, Audi TT e Mazda RX8.

Lo stand ASI non mancherà di rendere un tributo alle due ruote ricordando il campione torinese Emilio Ostorero con l'esposizione delle storiche Bianchi 250 e BSA 441 GP, e farà da palcoscenico per l'annuncio della seconda edizione del “Concorso Grifo d’Oro ASI 2026”, la prestigiosa sfida dedicata ai giovani talenti under 30 del car-design.

Calendario Ufficiale degli Eventi (27, 28, 29 marzo 2026)

Per permettere a tutti i visitatori di non perdere nemmeno un minuto di spettacolo, ecco il programma dettagliato degli show, ordinato cronologicamente per le tre giornate della manifestazione:

Venerdì 27 Marzo

11:00 - 12:00 | Opening AMTS Garage (Padiglion 2 - Indoor)

| Opening AMTS Garage (Padiglion 2 - Indoor) 12:00 - 12:30 | Daba Show by Team Daba (Motul Arena - Outdoor)

| Daba Show by Team Daba (Motul Arena - Outdoor) 12:00 - 12:45 | Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor)

| Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor) 12:45 - 13:00 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor)

| Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor) 13:30 - 14:00 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)

| Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor) 14:00 - 14:45 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor)

| BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor) 14:30 - 15:00 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor)

| AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor) 15:00 - 15:45 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)

| Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor) 15:00 - 15:45 | FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor)

| FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor) 15:00 - 16:00 | Be Better Show by ETT (Padiglione Oval - Indoor)

| Be Better Show by ETT (Padiglione Oval - Indoor) 16:00 - 16:45 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor)

| BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor) 16:15 - 16:45 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)

| Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor) 17:00 - 17:45 | Workshop BMW & Scooter (Padiglione 3 - Indoor)

| Workshop BMW & Scooter (Padiglione 3 - Indoor) 17:30 - 18:30 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor)

| AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor) 17:30 - 18:30 | Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)

| Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor) 18:00 - 18:45 | Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor)

| Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor) 18:30 - 18:45 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor)

Sabato 28 Marzo

10:45 - 11:30 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)

| Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor) 11:00 - 11:45 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor)

| BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor) 11:30 - 12:00 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor)

| AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor) 11:45 - 12:15 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)

| Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor) 12:00 - 12:45 | FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor)

| FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor) 12:15 - 12:45 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor)

| Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor) 12:30 - 13:30 | Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)

| Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor) 12:45 - 13:30 | Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor)

| Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor) 14:30 - 15:15 | BMX & Scooter Freestyle (Padiglione 3 - Indoor)

| BMX & Scooter Freestyle (Padiglione 3 - Indoor) 15:00 - 15:45 | FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor)

| FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor) 15:30 - 16:00 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor)

| AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor) 15:30 - 16:15 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)

| Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor) 15:30 - 16:15 | Workshop BMX & Scooter (Padiglione 3 - Indoor)

| Workshop BMX & Scooter (Padiglione 3 - Indoor) 16:00 - 17:00 | Benny Cover Band by Benny (Padiglione Oval - Indoor)

| Benny Cover Band by Benny (Padiglione Oval - Indoor) 17:00 - 17:30 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)

| Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor) 17:45 - 18:00 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor)

| Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor) 18:00 - 18:45 | Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor)

| Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor) 18:00 - 19:00 | Taxi Drif Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)

Domenica 29 Marzo

10:45 - 11:30 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)

| Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor) 11:00 - 11:45 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor)

| BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor) 11:30 - 12:00 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor)

| AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor) 11:45 - 12:15 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)

| Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor) 12:00 - 12:45 | FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor)

| FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor) 12:00 - 12:45 | Workshop BMX & Scooter (Padiglione 3 - Indoor)

| Workshop BMX & Scooter (Padiglione 3 - Indoor) 12:15 - 12:30 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor)

| Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor) 12:30 - 13:30 | Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)

| Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor) 12:45 - 13:30 | Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor)

| Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor) 13:30 - 14:30 | Parata by Hardcore Drivers (Motul Arena - Outdoor)

| Parata by Hardcore Drivers (Motul Arena - Outdoor) 14:30 - 15:15 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor)

| BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor) 14:45 - 15:15 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)

| Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor) 15:00 - 15:45 | FMX Freestyle Motocross (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor)

| FMX Freestyle Motocross (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor) 15:00 - 16:00 | Be Better Show by ETT (Padiglione Oval - Indoor)

| Be Better Show by ETT (Padiglione Oval - Indoor) 15:30 - 16:15 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)

| Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor) 15:30 - 16:15 | Workshop BMX & Scooter (Padiglione 3 - Indoor)

| Workshop BMX & Scooter (Padiglione 3 - Indoor) 16:00 - 16:30 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor)

| AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor) 17:00 - 17:30 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)

| Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor) 17:45 - 18:00 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor)

| Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor) 18:00 - 18:45 | Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor)

| Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor) 18:00 - 19:00 | Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)

Biglietti e prezzi

I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale www.amtstorino.it ai seguenti prezzi (diritti di prevendita inclusi):

Intero Online: 17,00 euro

17,00 euro Ridotto Online: 15,00 euro (riservato a categorie specifiche indicate nella sezione dedicata del sito ufficiale)

15,00 euro (riservato a categorie specifiche indicate nella sezione dedicata del sito ufficiale) Abbonamento 3 giorni: 35,00 euro (per vivere l'intera esperienza del weekend)

35,00 euro (per vivere l'intera esperienza del weekend) Family Pack: 49,00 euro (valido per 2 adulti e 2 bambini, ideale per le famiglie)

Come arrivare

AMTS 2026 si svolge al Lingotto Fiere di Torino (Via Nizza, 294), una location centrale e facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici (Metropolitana Linea 1 - Fermata Lingotto) sia con altri mezzi per chi proviene da fuori Torino. Nel dettaglio:

In metropolitana: il polo fieristico è servito dalla Linea M1. Scendendo alla fermata "Lingotto" si raggiunge l'ingresso principale in pochi minuti a piedi.

il polo fieristico è servito dalla Linea M1. Scendendo alla fermata "Lingotto" si raggiunge l'ingresso principale in pochi minuti a piedi. In treno: dalle stazioni di Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa è facilmente accessibile la metropolitana. Dalla stazione Lingotto, si può arrivare a piedi tramite la passerella olimpica simbolo di Torino 2006.

dalle stazioni di Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa è facilmente accessibile la metropolitana. Dalla stazione Lingotto, si può arrivare a piedi tramite la passerella olimpica simbolo di Torino 2006. In autobus: diverse linee di superficie garantiscono il collegamento con il quartiere fieristico da varie zone della città; tra le principali le linee 18, 34 e 2014.

diverse linee di superficie garantiscono il collegamento con il quartiere fieristico da varie zone della città; tra le principali le linee 18, 34 e 2014. In auto: dalla rete autostradale si accede alla tangenziale di Torino e, uscendo in “Corso Unità d’Italia”, è sufficiente seguire la segnaletica per "Lingotto Fiere". Disponibili aree di parcheggio a pagamento, anche sotterraneo sotto il Centro Commerciale Lingotto.

Info utili: AMTS 2026 in numeri