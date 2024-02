Articolo »

03 febbraio 2024 Casale Monferrato

Comune di Casale Monferrato Rinnovato l’accordo con la Camera di Commercio per l’ufficio distaccato a Casale In Via della Provvidenza servizi di sportello e di certificazione

di r.m.

«È stato rinnovato l’accordo tra la Città di Casale Monferrato e la Camera di Commercio di Asti-Alessandria per l’erogazione sul territorio di servizi al pubblico anche nell’anno 2024».

Lo fa sapere il Comune di Casale Monferrato: «La collaborazione si realizza con lo scopo di fornire al pubblico, congiuntamente ed attraverso un unico punto di riferimento, alcuni dei servizi di competenza comunale oltre che servizi amministrativi abitualmente erogati dalla Camera di Commercio di Alessandria-Asti».

Nell’ufficio di Via della Provvidenza 7/9 verranno forniti:

- i servizi di prima informazione alle imprese del territorio, relativamente ai principali servizi erogati dalla Camera di Commercio e dal sistema camerale; seminari informativi realizzati dalla Camera di Commercio; servizi erogati dal CEIP, Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, dallo Sportello Europa, ecc;

- i prodotti di informazione economica erogati tramite collegamento telematico, attivato dalla Camera di Commercio e, in particolare: rilascio di visure camerali e certificati di iscrizione al Registro Imprese; rilascio di visure protesti estratte dal Registro nazionale dei protesti; rilascio di copie di atti e/o bilanci depositati al Registro Imprese; rilascio di elenchi merceologici derivati dal Registro Imprese; consegna dei documenti per l’estero (certificati d’origine, visti su documenti) istruiti dalla Camera di commercio;

- il servizio di bollatura e vidimazione dei libri sociali, dei registri e dei formulari rifiuti.

L’ufficio sarà aperto tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ad eccezione della corrispondenza di questi giorni con le festività locali e nazionali.

Soddisfazione dell’assessore Giovanni Battista Filiberti: «Dando continuità a questa collaborazione manteniamo nella nostra città un utile strumento a disposizione del pubblico che consolida l’ottima presenza sul territorio di servizi per i cittadini e le imprese».