09 novembre 2020

09 novembre 2020 Casale Monferrato

Basket Serie A2 La Novipiù aggrega alla prima squadra per gli allenamenti l'ala Khadim Diouf

di p.z.

Con l'approssimarsi del campionato di Serie A2, il cui inizio per il momento è confermato per il 22 novembre, la Novipiù JBM ha aggregato alla prima squadra l'ala-pivot 23enne senegalese Khadim Diouf, nell'ultima stagione in Serie B, al Basket Scauri. Il giocatore, che lunedì ha iniziato a lavorare con i rossoblù, permetterà di alzare la qualità degli allenamenti della Novipiù, ancora alla prese con assenze importanti: nello scrimmage di sabato scorso al PalaFerraris contro Tortona, non erano infatti disponibili, oltre all'argentino Redivo che sta proseguendo un lavoro differenziato, anche capitan Martinoni, a titolo precauzionale e il centro Camara, per i postumi di una distorsione alla caviglia. Prima del campionato nelle file del Basket Scauri, Khadim Diouf aveva giocato in Serie C Gold Marche con la Pallacanestro Fossombrone, dopo le precedenti esperienze con Cecina, in Serie B e Rimini. Nel 2014 Diouf è stato campione d'Italia in DNG con Casalpusterlengo.