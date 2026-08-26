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Comprensorio

26 agosto 2026

26 agosto 2026 Frassineto Po

A Frassineto Po Da giovedì 27 spazio alla Sagra del Peperone Con un ricco programma

di Massimo Castellaro

È tutto pronto a Frassineto Po per la 53ª edizione della Sagra del Peperone che avrà inizio giovedì 27 agosto, per concludersi domenica 30, come tradizione su iniziativa della Pro Loco.

L’area manifestazioni di via Marconi farà da cornice al servizio ristorante e ai concerti serali: i complessi ospiti da giovedì a domenica, saranno Circovino, 883 Tributo, Matteo Tarantino e Federica Cocco, con ingressi gratuiti eccezion fatta per la serata di sabato (Matteo Tarantini, nda) quando chi cenerà in sagra spendendo almeno 15 euro avrà diritto all’ingresso mentre per tutti gli altri il biglietto sarà di 10 euro per gli adulti e gratuito per i minori di diciotto anni.

Il menù di giovedì sera prevede antipasto completo, crostone lardo e miele, bruschetta salame e bagnetto verde, bruschetta ai peperoni e peperoni in bagna cauda come antipasti, come primi gnocchi peperoni e gorgonzola, peperoni e salciccia e al pomodoro; come secondi piatto con hamburger wurstel, uovo alla piastra con patatine fritte, oppure ‘giga cotoletta’ con patatine e costata di vitello con patate e peperoni grigliati. Nella giornata di domenica è prevista San Satiro Agri Food, la fiera proposta con il patrocinio del Comune, l’egida di Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e la collaborazione di Botteghe Storiche e Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) Piemonte (info 392-2180174; sansatiroagrifood@htmail.com) che culminerà alle 17,30 con il ‘rito’ del rovesciamento della polenta che avverrà in piazza. Non mancheranno eventi collaterali: l’accademia di cultura ‘Bernardino Cervis’ propone sabato 29 agosto alle 10 a Palazzo Mossi l’inaugurazione di “Nodes”, mostra di manifesti internazionali sulla sostenibilità ambientale e alle 10,30, ma nell’Oratorio parrocchiale, la mostra “L’Asia di Giovanni, il viaggiatore”. Sabato 29 e domenica 30 agosto inoltre è previsto un porte aperte a Palazzo Mossi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, dove saranno allestite la mostra napoleonica “Frassineto ai tempi di Bernardino Cervis” e “Teresah, grande autrice del Novecento”.

“Il grande ritorno”

Domenica 30 agosto alle 11 è previsto “Il grande ritorno”, raduno dei frassinetesi nel mondo e alle 15 a Palazzo Mossi la presentazione del libro “Di pietra e di sogno. Tempo di storie al Castello di Issogne” alla presenza dell’autrice Marianna Giglio Tos; sempre domenica 30, dalle 15, visite guidate alla Chiesa Parrocchiale S. Ambrogio e appuntamenti sportivi come, sabato e domenica, i test match delle giovanili dal Casale 1909, e il Memorial “Ghigo Sergio Armani e Niño Davide Contorno a cura del circolo Tennis Frassineto mentre domenica mattina la Bocciofila di Frassineto Po organizza la “Gara al dì dla Festa”. Tra le altre iniziative, non mancano luna park e banco di beneficenza.