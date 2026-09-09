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Comprensorio

09 settembre 2026

09 settembre 2026 Bassignana

Motor-show e solidarietà: grande successo per l’8° Memorial Day Cristian Zucconi Emozioni e partecipazione per la manifestazione benefica di rally, drifting e motocross

di r.m.

Motori, solidarietà e grande partecipazione hanno nuovamente segnato il successo del Memorial Day Cristian Zucconi, che ha celebrato la sua ottava edizione confermandosi tra gli appuntamenti più sentiti del territorio alessandrino. La manifestazione benefica di motor-show, ospitata dal 4 al 6 settembre 2026 negli spazi della Ex fornace di Bassignana, ha richiamato pubblico, piloti, volontari e istituzioni in un fine settimana all’insegna dell’adrenalina e dell’impegno sociale. Il ricavato, come da prassi, andrà alle realtà che, in provincia, si occupano di fasce fragili.

L’evento, organizzato dall’associazione Memorial Cristian Zucconi Aps, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Csvaa, si è svolto in partnership con Lions Club Valenza Host e Croce Rossa Italiana Comitato di Alessandria - Unità territoriale di Valenza, rinnovando una collaborazione che negli anni ha contribuito a consolidare una manifestazione capace di unire spettacolo, beneficenza e valorizzazione del territorio. A patrocinare la “tre giorni” di motori e solidarietà la Regione Piemonte, il Consiglio Regionale del Piemonte, la Provincia di Alessandria, il Comune di Bassignana, ACI Alessandria.

“Prima di qualsiasi cosa – ha detto al via della giornata di domenica il presidente dell’associazione, Andrea Zucconi - lasciatemi ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, come sempre. Ragazzi e ragazze che sono la nostra forza. Siamo giunti all'ottava edizione di questo Memorial Day e la nostra felicità è vedere questo piazzale pieno di gente, vedere le autorità civili, militari e religiose che ci sono al fianco. E poi i piloti, vera anima della manifestazione, i nostri piloti, piloti che arrivano da tutto il Nord Italia che mettono a disposizione uomini, mezzi, benzina e gomme solo per ottenere un obiettivo: la solidarietà e la beneficenza al favore degli altri. Non voglio portare via tempo, che la terza giornata abbia inizio e che sia all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. Grazie a tutti voi, per noi siete tutti importanti, dal primo all’ultimo”.

La presenza delle istituzioni e il sostegno dei partner

Anche quest’anno il Memorial Day Cristian Zucconi ha potuto contare sulla vicinanza delle istituzioni, dei partner e delle associazioni che ne condividono i valori e le finalità. Una presenza importante, che conferma la rilevanza raggiunta dalla manifestazione nel panorama locale, provinciale e regionale, sottolineandone il valore non solo come evento sportivo, ma come esperienza collettiva di solidarietà e impegno civile.

Per la Regione Piemonte, presente l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi; per il Consiglio regionale del Piemonte, presenti i consiglieri Raiteri, Protopapa e Buzzi Langhi, per la Provincia di Alessandria, il presidente, ing. Luigi Benzi, il suo vice, Vincenzo De Marte e il consigliere Cristian Scotti, per i sindaci, il padrone di casa Massimo Barbadoro (Bassignana), Betti Tinello (Rivarone), Luca Ballerini con il suo vice Andrea Soban (Valenza), Irene Molina in rappresentanza del Comune di Alessandria, l’assessore Valentina Minguzzi in rappresentanza del Comune di Pecetto, Tiziana Cicogna in rappresentanza del Comune di Tortona. Per Croce Rossa Piemonte Guglielmo Del Pero Jenny Sesia e Ignazio Schintu, per Avis Alessandria il presidente Fabrizio Gamba, per Avis Bassignana la presidente Dorotea Scarpinati. Presenti, inoltre, nell’arco delle due giornate, l’on. Enzo Amich e l’on. Lino Pettazzi.

Una gara di solidarietà nel ricordo di Cristian

Giunto all’ottava edizione, il Memorial Day ha ancora una volta trasformato il ricordo di Cristian Zucconi, scomparso a soli 21 anni, in un’occasione concreta di solidarietà. Piloti esperti, appassionati, associazioni e sostenitori hanno preso parte all’iniziativa mettendo a disposizione tempo, energie e competenze per sostenere una causa che, anno dopo anno, continua a coinvolgere un numero crescente di persone.

I proventi raccolti durante la manifestazione saranno destinati, come da tradizione, all’acquisto di beni e servizi a favore del mondo della disabilità, della terza età e della salute. Un impegno che rappresenta il cuore dell’attività dell’associazione di Bassignana e che conferma la capacità del Memorial di trasformare il ricordo in aiuto concreto per la comunità.

Pista protagonista tra rally, drifting e motocross

A caratterizzare la tre giorni sono stati il fascino del rally, lo spettacolo del drifting e l’energia del motocross, elementi centrali di un programma che, anche grazie alla presenza nel corso del weekend, del Moto Club Enzo Cattaneo con le due ruote e le esibizioni di motocross e sidecar, ha saputo coinvolgere il pubblico con esibizioni, passione sportiva e grande partecipazione. Anche in questa edizione, la presenza dei piloti ha rappresentato uno dei punti di forza dell’evento, grazie alla loro disponibilità a condividere il valore più autentico della manifestazione: mettere il motorsport al servizio dei più bisognosi.

Presenti nel pomeriggio, per un appuntamento che ormai è diventato un ritrovo pieno di amici, anche i ragazzi disabili delle varie associazioni nel territorio, pronti a salire a bordo delle auto da rally e driftare accanto ai piloti più esperti in totale sicurezza.

Musica, convivialità e atmosfera di festa

A rendere ancora più partecipata la manifestazione hanno contribuito anche i momenti di convivialità e intrattenimento che hanno accompagnato il programma sportivo: una vera festa dell’amicizia la serata di sabato, tra cover dei Queen, magistralmente eseguite dai “Dream Rhapsody”, e fuochi d’artificio spettacolari a chiusura della serata. Per tutto il weekend, la musica con Dj Pepe, il servizio di tavola calda del Bar Sport Lobbi, la farinata di Enza e Guido e la birra di Garage 156, nonché l’area ristoro con cucina mobile dell’Unità territoriale di Valenza di Croce Rossa.

L’ottava edizione si chiude così con un bilancio positivo, confermando la forza di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere mantenendo intatto il proprio spirito originario: ricordare Cristian attraverso gesti concreti, partecipazione e attenzione verso i più fragili.

Gli interventi delle istituzioni

La giornata di domenica si è aperta, come da rito ormai consolidato, con l’Alzabandiera e gli inni d’Italia e dei Carabinieri, seguiti dagli interventi delle autorità, moderati da Paolo Munaro, vicepresidente del Memorial Cristian Zucconi. Un ringraziamento a tutti i presenti è giunto da Andrea Zucconi, presidente dell’associazione e padre di Cristian.

REGIONE PIEMONTE: FEDERICO RIBOLDI, ASSESSORE ALLA SANITÀ

“Sono molto felice di essere qui e sono particolarmente contento – ha affermato Riboldi - di vedere tutti voi, volontari e famiglie, accanto a chi rappresenta lo Stato e le forze dell'ordine, che ringrazio. Vedo anche tante fasce tricolori, il volontariato della Protezione civile e di Croce Rossa... Vedervi tutti uniti, facendo solidarietà divertendosi anche, è magnifico. La solidarietà nasce spontanea nel cuore delle persone, per far vivere meglio chi sta soffrendo, e voi del Memorial lo fate divertendovi anche. Si creano nuove relazioni umane, si partecipa alla crescita della vita della comunità. E questo a sua volta alimenta altra solidarietà. Quello che fate è importante, migliora la qualità della vita e la salute dei cittadini. Attraverso l’acquisto delle attrezzature, ma anche con i momenti ludici, perché se noi vogliamo accompagnare le persone a uscire dalla loro fragilità, non lo facciamo solo con la medicina e con la cura. Lo facciamo a 360 gradi nella logica del buon vivere e del benessere. Ecco, divertirsi significa benessere, e comprare attrezzature sulle quali lo Stato non riuscirebbe ad arrivare perché non può arrivare ovunque significa sostenere concretamente la Sanità pubblica. Tutto questo è il motivo per cui siamo qui oggi e per il quale ogni giorno lottiamo e, quindi, grazie davvero di cuore”.

“Desidero ringraziare tutto lo staff del Memorial per il magnifico lavoro svolto – ha affermato Silvia Raiteri –. Oggi è certo l’evento clou, ma di impegni e iniziative questa associazione ne porta davvero avanti numerosissime: dal Car Therapy dedicato ai ragazzi con disabilità, fino alla telemedicina, che quest’anno si è arricchita del progetto Cuore al sicuro, con la donazione di defibrillatori alle realtà del nostro territorio, mettendo in luce il tema della prevenzione che anche come Sanità regionale tendiamo a promuovere in maniera importante. Tornando alla Car Therapy (un’esperienza a bordo di auto da rally appositamente allestite per la disabilità, ndr), questa è forse l’iniziativa che mostra meglio il vero e sano concetto di inclusione: non fare qualcosa per i ragazzi con disabilità, bensì permettere loro di fare qualcosa come tutti gli altri ed essere protagonisti della loro esperienza. Tutto ciò diventa possibile anche grazie alla capacità di Andrea Zucconi di creare sinergie fra varie realtà, come Croce Rossa Italiana, Lions, Protezione civile e numerose altre. Andrea ormai è un amico e, soprattutto, un vulcano di idee e il clima che si respira è quello di una comunità sana e solidale, senza finzione e con molta concretezza”.

A fare eco alle parole della Raiteri, si sono aggiunte quelle del consigliere Marco Protopapa: “Ho accompagnato per sette anni il crescere di questa manifestazione nel mio ruolo istituzionale, vedendo maturare un grande progetto, che ha sostanza e dà risultati. Tutto ciò si può constatare anche dal calore che c’è attorno al gruppo di volontari, diretti da persone che hanno vissuto un'esperienza tragica, ma che l'hanno voluta trasformare in positività”.

Per Davide Buzzi Langhi, l’iniziativa del Memorial Cristian Zucconi è qualcosa di cui andare davvero fieri: “Oggi sono qui a rappresentare il Consiglio regionale e anche il Comune di Alessandria e desidero dire un enorme grazie a tutti coloro che fanno del volontariato, ce ne sono in tante occasioni, ma qui oggi siete veramente in tanti ed è solo grazie a tutto il volontariato presente che si può realizzare un'iniziativa del genere. Guardo Andrea Zucconi: il territorio deve essere orgoglioso del tuo operato, con te ci sono tante persone, però i complimenti vanno sempre a chi è a capo di un'organizzazione e tu rappresenti bene il mondo del volontariato. Anche Cristian sarebbe orgoglioso di te”.

“A portare la fascia della Provincia di Alessandria oggi siamo addirittura in due – ha esordito il vicepresidente De Marte – io e il consigliere Cristian Scotti e questo dà la misura dell’importanza di questa manifestazione. Attendiamo, inoltre, l’arrivo del nostro presidente Luigi Benzi (giunto in mattinata, ndr). Questa manifestazione coinvolge molte realtà sociali e numerosissime persone: dietro c'è un lavoro immenso, anche per il fatto che è accessibile, attrezzato e inclusivo per tutte le realtà, in testa il mondo della disabilità. Quindi i miei ringraziamenti sono davvero sentiti, perché è un percorso duro, che porta a risultati costanti”.

Per il comune di Bassignana, che ha ospitato la manifestazione ed è sede del Memorial Cristian Zucconi, ha preso la parola il sindaco Massimo Barbadoro, che ha colto l’occasione per assegnare all’associazione del paese la targa di riconoscimento “La passione che lascia il segno”, un’iniziativa che unisce e valorizza l’operato delle varie realtà di Bassignana attive nel volontariato e nelle iniziative solidali. Ringraziando tutti i presenti, dai volontari, ai cittadini presenti alle autorità, Barbadoro ha sottolineato come il Memorial Cristian Zunconi sia “molto di più di una manifestazione sportiva: è un appuntamento che fa incontrare le persone, che porta vita nel paese, trasformando una grande passione in solidarietà. Il ricordo di Cristian è all'origine di questa iniziativa, che con la sua prima edizione rimane naturalmente la parte più importante della sua storia, ma ciò che oggi vogliamo riconoscere è soprattutto quello che questo appuntamento ha saputo costruire nel tempo: partecipazione, condivisione e attenzione verso gli altri. Per questo il Comune ha scelto di dedicare al Memorial il riconoscimento Passione che lascia il segno, perché il segno più bello non è quello che rimane dopo una gara, ma è quello che rimane nelle persone.

Abbiamo voluto collegare questo riconoscimento ad altri due importanti appuntamenti sportivi di Bassignana, perché crediamo che pur nella loro diversità sappiano raccontare insieme alcuni valori profondi del nostro territorio, in un unico filo conduttore: la voglia di esserci, di condividere, di fare qualcosa di bello per il nostro paese. Questa targa vuole essere soprattutto un grazie a chi organizza, a chi collabora e soprattutto a tutti voi che partecipate e rendete possibile tutto questo. Perché sono le persone a dare valore alle iniziative di un paese. Grazie, dunque, per continuare a rendere viva Bassignana e anche provincia e regione, perché siete ormai andati oltre i nostri confini”.

“Desidero ringraziare Andrea Zucconi e tutto lo staff. Per noi quest'anno – ha spiegato Morchio – a livello di coordinamento provinciale, ricorrono i 25 anni di attività: anni spesi nell'emergenza, che è la nostra vocazione principale. Ma la vera forza di un'associazione si vede anche nei momenti di non emergenza; quindi, devo ringraziare veramente Andrea, perché sono giorni che lavoro accanto a tutti loro. E ho trovato professionisti, ho trovato gente disponibile, volontari preparatissimi, e soprattutto ho trovato amici, che non è cosa scontata. Noi oggi vogliamo lasciare un segno al Memorial: vi consegniamo il Crest dei nostri 25 anni, che andremo a festeggiare con l'ultima data il 27 settembre ad Alessandria, dove siete tutti invitati. Il nostro simbolo 25 anni di attività, 25 anni di emergenza, 25 anni di solidarietà: grazie per averci accolto da subito in una grandissima famiglia che è il Memorial Cristian Zucconi”.

La presidente del Lions Club Valenza Host, Oria Trifoglio, ha voluto sottolineare l’importanza della partnership con il Memorial Cristian Zucconi, mettendo in luce la presenza del mondo della disabilità alla manifestazione: “Volontariato e istituzioni dovrebbero camminare fianco a fianco e qui sta accadendo. Io vi porto il plauso e il saluto del nostro club. Il Memorial è un'associazione importante, ben radicata sul territorio e lo dimostra l’aggregazione che è riuscita a fare. È un'associazione importante, un'associazione che, ricordiamo, è stata ricevuta in Vaticano e in Parlamento. Questo ha legittimato sicuramente l'importanza dei loro service per i Lions. Perché noi a fianco a loro? Perché gli obiettivi sono gli stessi: essere al servizio di qualunque categoria sociale, bambini, donne, uomini, e diversamente abili, ai quali noi Lions siamo veramente molto vicini.

Una giornata come questa è all'insegna dell'inclusione e grazie al Memorial riusciamo a far vivere un'esperienza che probabilmente per chi è disabile non è scontata e resta indimenticabile”

MOTO CLUB ENZO CATTANEO: ANDREA PEZZANO, PRESIDENTE

In conclusione, la parola è andata al Moto Club Enzo Cattaneo di Bassignana, presente per l’intero evento con le sue moto da cross capaci di grandi esibizioni: il suo presidente, Andrea Pezzano, ha voluto ringraziare il Memorial per l’opportunità di essere presenti al fianco dell’associazione, dando il loro contributo alla solidarietà e all’impegno civico.