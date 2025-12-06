Articolo »

06 dicembre 2025

06 dicembre 2025 Rosignano Monferrato

Dall'8 dicembre Un Natale “diffuso”. Magia a Rosignano Tra Colma, Roveto, Cappelletta e Garriano

di r.m.

A Rosignano Monferrato il Natale non si limita a essere celebrato: si attraversa. Il paese e l’intero territorio comunale si trasformano in un percorso di luci, tradizioni e incontri che accompagna residenti e visitatori in una vera e propria camminata nel Natale, un itinerario emozionale che si snoda tra colline, vie storiche e luoghi simbolici del territorio. L’idea di “Camminare nel Natale” e di “Comunicare il Paesaggio Natalizio” nasce nell’ambito del Progetto Borghi finanziato dal PNRR “Rosignano Accoglie : Saperi e Sapori in Monferrato”.

Il programma ha preso avvio il 22 novembre con “Ars Labor” ai Saloni Morano, una mostra dedicata all’arte e alla creatività che apre idealmente il tempo delle feste.

L’8 dicembre, con la 21ª edizione di “Camminando nel Presepe”, il Natale si diffonde tra Colma, Roveto, Cappelletta e Garriano, in un percorso fatto di piccole scenografie e grandi emozioni, con oltre ottanta opere artistiche legate la Presepe ed alla tradizione del Natale : le opere ed il percorso saranno presentati con il brindisi delle 16.30 dinanzi alla sede dell’Associazione Amis dla Curma, ideatrice del progetto.

La “camminata” ideale nel Paesaggio Natalizio prosegue il 12 dicembre con la Serata Christmas alla Pro Loco, dedicata a famiglie e giovani, e poi ancora il 13 dicembre con la Staffetta per la Pace dei Territori Unesco con sosta nel cortile d’onore del Palazzo Municipale : un momento simbolico che intreccia il valore della festa con quello della solidarietà e che unirà tutti i nove Comuni e della Core Zone Unesco “Il Monferrato degli Infernot”.

Proprio gli Infernot Unesco - di cui il borgo di Rosignano Monferrato è particolarmente ricco - saranno un altro punto importante della Comunicazione del Paesaggio Natalizio : in tutti gli infernot comunali (sono ben sette e costituiscono un primato di bellezza, suggestione e architettura rurale) sono stati altrettanti presepi artistici che certamente non mancheranno di affascinare i turisti ed i visitatori che nei fine settimana raggiungono il borgo ed l’Info Point comunale, punto di partenza per le visiste al Luogo. La giornata di domenica 14 dicembre porterà, poi, nella chiesa parrocchiale le sonorità coinvolgenti del Concerto Gospel di Natale alle ore 16.00, seguito dalla benedizione del nuovo scuolabus e da un rinfresco augurale alla Pro Loco. Il 18 dicembre, il Teatro Ideal accoglierà gli spettacoli della Scuola Primaria (ore 15.30) e dell’Infanzia (ore 17.30), mentre venerdì 19 dicembre alle 21.00 lo stesso teatro ospiterà “A spasso tra curiosità, aneddoti e canti natalizi da tutto il mondo”, un viaggio “emozionale” che unisce culture diverse sotto una stessa luce.

Sabato 20 dicembre offre due momenti speciali della Camminata tra le emozioni del Tempo di Natale : la III edizione del “Natale al Forno” alle ore 15 in località Belgioino, tra sapori e tradizioni antiche vissute con le meraviglie di un antico forno a legna comunitario, da poco ripristinato dal Comune; e poi l’Evento di “Anima Mundi” alle 18 al Santuario della Madonna delle Grazie, appuntamento dedicato alla spiritualità e all’ascolto interiore.

Il cuore delle celebrazioni arriva mercoledì 24 dicembre, con la Santa Messa della Natività nella chiesa parrocchiale alle 22.30, seguita dal tradizionale brindisi natalizio presso la Pro Loco.

Il percorso prosegue il 27 e il 28 dicembre con la raccolta solidale per l’Operazione Mato Grosso, attiva in tutto il territorio comunale, e si conclude domenica 4 gennaio con la Tombolata di Solidarietà nella sede della Pro Loco alle 15.

Ad arricchire il cammino, un insieme di ulteriori iniziative diffuse che colorano il paese ed il territorio comunale per tutto il periodo delle feste: la Vetrina dell’Artigianato & Il Natale in piazza XI Settembre, le luminose Damigiane Augurali disseminate sul territorio, l’Albero della Solidarietà in Valmasia, e i presepi dei bambini delle scuole a Stevani e a Rosignano Monferrato: ulteriori ingredienti di un Paesaggio da comunicare, vivere ed assaporare. Per informazioni: 377 1693394 - www.comune.rosignanomonferrato.al.it