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Comprensorio

12 giugno 2026

12 giugno 2026 Murisengo Monferrato

Sabato 13 e domenica 14 giugno La Fiera Nazionale del Tartufo Nero Trifola nOiR concede il bis

di Chiara Cane

Secondo fine settimana dedicato al tartufo nero aestivum e al vino a Murisengo Monferrato, con “Tartufo&Baratuciat” in programma sabato 13 e domenica 14 giugno nel parco dell’antico castello, in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Nero Trifola nOiR.

Per l’occasione, i cancelli del castello verranno eccezionalmente aperti per ospitare l’esposizione di tartufi, agroalimentare, enologico, artigianale, birre artigianali e mixology (sabato: dalle ore 17 alla mezzanotte; domenica: dalle ore 10 alle ore 18). Nel pomeriggio di sabato: alle ore 16,45, presso l’ex chiesa di San Michele si terrà il conferimento delle De.Co. ai proprietari di tartufaie libere a cura del sindaco Giovanni Baroero e del critico enogastronomico Paolo Masssobrio. Alle ore 16,00 seguirà il vernissage della personale di Gigi Allovio dal titolo “Dedicati…” dipinti a olio, china e acquarelli (vistabile sabato dalle ore 17 alle ore 20; domenica dalle ore 10 alle ore 17). Alle ore 17,00 prenderà il via la Masterclass “Tartufo&Baratuciat” a cura di Massobrio. In degustazione: verticale di Baratuciat annate 2024, 2023, 2022 e 2020; Slarina 2020 e 2017; Grignolino 2024. Vini delle Aziende Agricole: Isabella, Cascina Voglietti e Druetto Enrico abbinati ad un piatto di food con tartufo. Prenotazione necessaria: 340 9443635 (solo messaggi scritti su whatsapp). Quota di adesione euro 15,00. A seguire, dalle ore 18,15: Seminario di Analisi Sensoriale sul tartufo a cura del Giudice di Analisi Sensoriale Giorgio Richiardi (ingresso libero; prenotazione gradita scrivendo a: segreteria@fieradeltartufo.com). Nel pomeriggio di sabato: camminata nordica e libera (partenza ore 16,30) e tour in mtb ed ebike (partenza ore 18); ritrovo in piazza Lavazza.

Sabato sera, street food nel parco del castello con: carpione tradizionale (bistecca impanata, polpette di carne, uovo al tegamino e zucchine), carpione vegetariano (uovo al tegamino, zucchine e giardiniera), tris di salumi (salame cotto e crudo e lardo), battuta di carne con tartufo nero, formaggi caprini, torta di nocciole, dolci, gelati, crepe, focacce, pizza, ravioli vegetariano Zanardi ricotta e spinaci conditi con burro e agnolotti Zanardi al ripieno di arrosto conditi con burro e tartufo (tartufi acquistabili in loco da lamellare a scelta sui piatti). Il tutto, affiancato ad una ricca proposta di vini, di birre artigianali e di mixology. Alle ore 18,30 cerca simulata del tartufo. Dalle ore 21,00: al via il concerto nel parco del castello con Mara Tinto e gli Easy Jazz Quartet. Ingresso libero.

Nella giornata di domenica, invece, oltre alla fiera, premiazione dei migliori esemplari in gara (registrazione entro le ore 11,10; premiazione alle ore 12,00). Primo premio singolo 200 euro (offerti da Valle Agricola e da Baroero Automobili); 2° premio singolo 100 euro (da cittadini murisenghesi); 1° miglior composizione 100 euro (da Caffè della Fontana e da Olivero Fabrizio) e 2° miglior composizione un buono pasto per due persone al Ristorante San Candido. Pranzo a self service nell’ex chiesa di San Michele (dalle ore 12 alle ore 15) con: Fassona fredda con mousse di formaggio e tartufo nero estivo, carpione tradizionale, carpione vegetariano, tris di salumi, battuta di carne cruda con tartufo nero estivo, torta nocciole, krumiri con zabajone, acqua e vino. Alle ore 16, spettacolo per bambini con Josephine nel parco del castello (ingresso libero).

Sia sabato sia domenica: servizio navetta gratuito con partenza da piazza Boario, piazza della Vittoria e piazza Lavazza. Speculare al borgo antico, ai piedi della torre romanica di San Pietro sarà sempre visitabile la Tartufaia Didattica Tabui. Evento realizzato col sostegno della Fondazione CRT nell’ambito del programma Eventi for All, oltre che da Regione Piemonte, Banca Bpm e Cosmo, nonché col patrocinio di Fondazione CRAL. Tutto il programma su www.fieradeltartufonero.com.